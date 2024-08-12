الموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة وموناكو

ينتظر عشاق نادي برشلونة مواجهة قوية للفريق أمام نظيره موناكو الفرنسي، مساء اليوم الاثنين، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس خوان غامبر على ملعب "مونتغويك".

وسيكون فريق موناكو، وصيف بطل الدوري الفرنسي الموسم الماضي، هو المنافس الأخير لبرشلونة في فترة ما قبل الموسم بعد المباريات الثلاث الودية التي خاضها الفريق في الولايات المتحدة خلال جولته الصيفية.

وتحمل هذه النسخة لكأس جوان غامبر الرقم 59، حيث انطلقت عام 1966 على شرف مؤسس النادي، السويسري خوان هانز غامبر.

وتوج فريق برشلونة بهذه الكأس 46 مرة.

وفي جولته التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية، تغلب برشلونة على مانشستر سيتي، بركلات الترجيح.

ونجح البلوغرانا بقيادة مدربه هانزي فليك في الفوز على ريال مدريد، قبل أن يخسر أمام ميلان بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بينهما بالتعادل.

ويستهدف فليك، من مواجهة موناكو الاستعداد الجيد قبل موقعة فالنسيا الافتتاحية في بطولة الدوري الإسباني على ميستايا يوم الـ17 من أغسطس الجاري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ9:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وأعلنت شبكة قنوات أبوظبي الرياضية نقل المباراة عبر (ad sports 1)، وستذاع أيضًا عبر قناة نادي برشلونة.