لامبارد: كل شيء وارد في مباراة تشيلسي وريال مدريد

يعلم فرانك لامبارد أنه تنتظره مهمة صعبة وجاءت الخسارة في مباراته الأولى بعد عودته كمدرب مؤقت إلى تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لتؤكد ذلك.

وبقي تشيلسي في المركز الـ11 بعد خسارته 0/1 أمام مضيفه ولفرهامبتون، وهو ما كان يأمل الفريق في تفاديه قبل مواجهة ريال مدريد حامل اللقب في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وينصب التركيز الآن بشكل كامل على المباراة المقامة على إستاد سانتياغو بيرنابيو، أما لامبارد، الهداف التاريخي للنادي الذي يعاني هجوميا مؤخرا، فلم يقلل من فرصة فريقه في هذه المواجهة رغم أن كفة التوقعات لا تميل لصالحه.