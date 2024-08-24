بدأت إدارة نادي الزمالك التحرك في مسار جديد بعد تمسك أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق بالرحيل قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدمت إدارة الزمالك عرضًا جديدًا إلى اللاعب لإقناعه بالبقاء يشمل رفع راتبه السنوي ولكن اللاعب يتمسك بفكرة الرحيل.

وبدأت إدارة الزمالك في التعامل مع الأمر الواقع بفرض بعض الشروط في صفقة رحيل زيزو بعد تجدد مفاوضات نادي نيوم السعودي الناشط في دوري يلو.

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وأكدت قناة النهار أن إدارة الزمالك تتمسك بوضع شروط مالية حال عودة اللاعب إلى الدوري المصري عبر بوابة فريق آخر.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة القلعة البيضاء تحسبًا لرحيل زيزو إلى الأندية المنافسة سواء الأهلي أو بيراميدز حال فشل تجربة احترافه مع نادي نيوم.

وأشارت قناة النهار إلى أن عرض نيوم الجديد وصل إلى 5.5 مليون دولار، بالإضافة إلى بعض المتغيرات من أجل إتمام الصفقة.

وأتمت القناة: "الصفقة أصبحت في طريقها للحسم وتوجه زيزو إلى السعودية خلال أيام قليلة، ولكن نيوم يريد دفع 3.5 مليون دولار كاش ثم تقسيط الباقي على دفعتين، ولكن الزمالك يريد الحصول على المبلغ كاملًا على دفعتين فقط".