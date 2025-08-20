لا ذكاء ولا خفة دم.. تعليق ناري على تغريدات النصر السعودي المثيرة (فيديو)

وجه الإعلامي الرياضي محمد الشيخ انتقادات حادة إلى الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي بسبب التغريدات التي تم نشرها بعد الفوز على الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، خلال المواجهة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، في البطولة المقامة في هونغ كونغ.

النصر فاز (2-1) على الاتحاد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025-2026؛ ليحجز مقعده في المشهد الختامي للبطولة، السبت المقبل.

وينتظر "العالمي" في المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر؛ الفائز من القمة التي ستجمع بين الأهلي والقادسية، والمقررة عصر اليوم الأربعاء.

وسخر النصر من الاتحاد في 3 تغريدات عبر حسابه الرسمي، وكتب: "الأصفر واحد فقط.. ليس بتابع ولا مُتلوّن بلون غيره".

ويقصد العالمي هُنا أن الاتحاد - الذي يرتدي اللون الأصفر أساسا -، أصبح تابعا لعملاق الرياض الهلال؛ وذلك بألوان قميصه الثاني، الذي يشبه الزعيم كثيرا.

وارتدى "العميد" في كلاسيكو السوبر ضد النصر، قميصا و"شورت" أبيض به خطوط زرقاء؛ تشبه ألوان القميص الثاني للهلال.

كما نشر النصر صورة تجمع بين الأسطورة كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما من اللقاء، وعلق "العالمي": "عرف النجومية تحت ظِلاله.. فظن اليوم أنه سيكون الأفضل!؟".

ويشير حساب النصر إلى السنوات الـ9 التي تزامل فيها اللاعبان في ريال مدريد، بين عامي 2009 و2018، حتى انتقال رونالدو إلى يوفنتوس.

وخلال تلك الفترة، أصبح رونالدو هو الهداف التاريخي للفريق الملكي برصيد 450 هدفا، قبل أن ينفجر بنزيما تهديفيا عقب رحيله، ليتهم البعض "الدون" بأنه كان سببا في ابتعاد المهاجم الفرنسي عن الشباك خلال فترة وجوده.

وقال الإعلامي هاني الداود في تصريحات تلفزيونية: "هذه الطريقة في التغريدات يقوم بها كل الأندية في دوري روشن وكأنه اتفاق بينهم والنصر ليس استثناء، ولكن أنا لا أؤيد ما يحدث".

فيما قال الإعلامي الرياضي عبد الله فلاته: "تحدثنا سابقا مع الأشقاء في الأندية عن هذه الطريقة وقالوا هذه اللغة العصرية، ولكن على الكل التعلم من المركز الإعلامي في نادي الفتح النموذج في التغريدات على مستوى جميل ومتميز، ومن يديرون المراكز الإعلامية يقولون هذا منهج عالمي ويجب عليكم أن تتقبلوا هذا الوضع".

كما رد فلاته على تغريدة "الأصفر ليس بتابع"، قائلا: "تابع ومتبوع لا تقال من علم ووضع منهج للرياضة السعودية، والاتحاد لا يمكن يكون تابعا، ولكن هذه طقطقة وأصبحت بالنسبة لنا لغة مقبولة، وفي النهاية الاتحاد والنصر حبايب".

فيما قال الإعلامي الرياضي محمد الشيخ: "هذه التغريدات لا بها ذكاء أو خفة دم، لما يتحدثون عن تغريدة (الأصفر واحد فقط) فإن قمصان النصر كانت أزرق وأبيض حتى الموسم الماضي، وعندما يقول عرف النجومية تحت ظله ويضع صورة رونالدو وبنزيما، فعفوا هذا لا يقال لبنزيما الذي حصد بطولتين الموسم الماضي ورونالدو لم يحقق شيئا فكيف يكون الأفضل أمامه، فهذه أيضا تغريدة لا تخلو من الذكاء أو خفة دم، وأيضا التغريدة الثالثة التي تتحدث عن (الأصفر الكبير) فالنصر لا كبير عمرا أمام الاتحاد العميد، ولا هو كبير عليه في البطولات المحلية أو القارية، النصر زيرو بطولة دوري أبطال آسيا".