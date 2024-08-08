يترقب جمهور الأهلي المصري التتويج الرسمي بلقب الدوري الممتاز مساء اليوم الخميس أمام سموحة في لقاء مؤجل من الجولة 24 في استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتاج الأهلي إلى نقطة واحدة للتتويج بلقب الدوري المصري للمرة 44 في تاريخه بعدما وصل إلى 78 نقطة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز أقرب منافسيه قبل 4 مواجهات من نهاية مشوار الفريق الأحمر، بينما يتبقى لقاءان فقط لصالح بيراميدز.

ورغم اقتراب الأهلي من التتويج بلقب الدوري المصري، فإن هناك بعض الأزمات التي ضرب استقرار القلعة الحمراء قبل يوم الحسم وهو ما تستعرضه "إرم نيوز" في التقرير التالي:

أزمة مترجم كولر

الأزمة الأولى تمثلت في أنباء رحيل الدكتور خالد الجوادي مترجم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

وترددت أقاويل حول غضب إدارة الأهلي من تصرفات الجوادي واتهامات للأخير بتسريب جلسات للاعبي الفريق مع المدرب كولر.

وزاد الغضب ضد الجوادي الانتقادات اللاذعة من جانب المدرب كولر تجاه إدارة النادي في ملف التعاقدات وهو ما جعل البعض يطالب المترجم بعدم نقل التصريحات بشكل حرفي للإعلام لكي يحتوي ما قاله المدير الفني السويسري.

صدام كهربا

تبقى الأزمة الثانية بطلها محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الفريق الذي أصبح رحيله عن الأهلي مسألة وقت؛ بسبب الصدام مع كولر.

ورحب كولر برحيل كهربا عن صفوف الفريق في الموسم المقبل خاصة في ظل غضب اللاعب لعدم مشاركته في الفترة الماضية بصفة مستمرة.

وترددت أنباء حول اتفاق كهربا مع نادي زد للحصول على خدماته في الموسم المقبل.

ملف الصفقات

نشب الخلاف بين إدارة الأهلي ومارسيل كولر؛ بسبب ملف الصفقات الجديدة خاصة أن المدرب السويسري وجه انتقادات كبيرة للإدارة في تعاقدات الموسم المقبل.

ولم يبرم الأهلي سوى صفقة وحيدة بضم يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري على سبيل الإعارة لموسم واحد مع أحقية الشراء.

وطلب كولر بإنجاز بعض الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق خاصة في خط الهجوم بعدما طلب ضم جناح ومهاجم أجانب سوبر.

قرار الزنفلي

الأزمة الرابعة كانت بشكل مفاجئ من جانب حارس المرمى محمود الزنفلي المعار من نادي الداخلية لنهاية الموسم.

وأخطر كولر الحارس بمشاركته في كأس مصر بجانب مجموعة من الناشئين، ولكن الحارس رفض الفكرة، وطلب الحصول على إجازة.

قرار الزنفلي يهدد تفعيل بند شراء عقده من جانب نادي الداخلية في الموسم المقبل في ظل غضب كولر من تصرف الحارس.

رحيل عبد المنعم

الأزمة الخامسة تمثلت في ضغط محمد عبد المنعم مدافع الفريق على إدارة الأهلي للرحيل في الموسم المقبل وقبول عرض نادي نيس الفرنسي لضمه.

ويغيب عبد المنعم عن تدريبات الأهلي؛ بسبب الإصابة وهو ما يمثل ورقة ضغط على الإدارة الحمراء للسماح للاعب بالرحيل عن صفوف الفريق.