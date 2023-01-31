ميتييلاند الدنماركي يعلن تعاقده رسميًا مع إمام عاشور لاعب الزمالك (فيديو)
أعلن نادي ميتييلاند سيتي الدنماركي تعاقده رسميا مع إمام عاشور، لاعب وسط نادي الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ونشر الحساب الرسمي لنادس ميتييلاند عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو بعنوان "أهلا عاشور" باللغة العربية أعلن من خله تعاقده مع إمام عاشور.
وأذاع النادي الدنماركي بعض أهداف ومهارات إمام عاشور بقميص نادي الزمالك، بعد إتمام التعاقد معه بشكل رسمي خلال "الميركاتو الشتوي" الجاري.
وقال النادي الدنماركي في بيان رسمي إنه توصل إلى اتفاق مع نادي الزمالك، اتفاق بشأن انتقال لاعب الوسط المصري إمام عاشور إلى ميتلاند بموجب اتفاق يستمر حتى صيف 2027.
وأضاف النادي الدنماركي: " يتمتع إمام بالفعل بخبرة كبيرة على الرغم من صغر سنه، حيث فاز بالعديد من الألقاب مع الزمالك وهو أحد أكبر الأندية في أفريقيا، تمامًا كما هو جزء أساسي من قوام منتخب مصري والذي لعب قبل أقل من عام في كأس الأمم الأفريقية".
كما وجه إمام عاشور رسالة وداع إلى جماهير نادي الزمالك، عقب إتمام انتقاله إلى صفوف فريق ميتييلاند الدنماركي.
وقال عاشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": " يبقى الزمالك في القلب للأبد ويظل جمهوره العظيم وطنًا وداعمًا، مع الزمالك عبرنا طريقا حافلا بالنجاحات".
"في الزمالك صنعنا شهرتنا وله علينا يدُ بيضاء، مثل لونه الذي نعشقه، مهما ارتحلنا، فنحن نمثل الزمالك ونحمل شعاره وساما وشرفا، ونرفع اسمه تاجا فوق رؤوسنا للأبد، ونستمد القوة من جماهيره الغفيرة المحبة".
"مهما ارتحلنا ممثلين للزمالك، سنعود إليه حتمًا، مشجعين وأبناء مخلصين، يردون الجميل لبيتهم الكبير، عاش الزمالك وجمهوره العظيم".
وظهر مرتضى منصور في فيديو على قناة ناديه بصحبة إمام عاشور مساء الأحد الماضي، وأعلن رحيل لاعب وسط الزمالك الشاب إلى نادي ميدتيلاند الدنماركي.
وأكد مرتضى أنه عرض على إمام عاشور البقاء داخل جدران القلعة البيضاء، وتقديم عقد مساو لعقد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، ولكن إمام عاشور أكد أنه يرغب في الرحيل.
يذكر أن نادي الزمالك نجح في ضم أحمد بلحاج رسميًا قادمًا من أسوان، في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية.
وكان نادي الزمالك قد نجح في الحصول على توقيع المغربي أحمد بلحاج لاعب أسوان أمس الإثنين.
ويعد أحمد بلحاج هو الصفقة الثانية لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الجارية، بعد التعاقد مع ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي.
ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة من 16 مباراة في حين يملك الأهلي المتصدر 37 نقطة من 15 مباراة.