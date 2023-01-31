ميتييلاند الدنماركي يعلن تعاقده رسميًا مع إمام عاشور لاعب الزمالك (فيديو)

ونشر الحساب الرسمي لنادس ميتييلاند عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو بعنوان "أهلا عاشور" باللغة العربية أعلن من خله تعاقده مع إمام عاشور.

وأذاع النادي الدنماركي بعض أهداف ومهارات إمام عاشور بقميص نادي الزمالك، بعد إتمام التعاقد معه بشكل رسمي خلال "الميركاتو الشتوي" الجاري.

وقال النادي الدنماركي في بيان رسمي إنه توصل إلى اتفاق مع نادي الزمالك، اتفاق بشأن انتقال لاعب الوسط المصري إمام عاشور إلى ميتلاند بموجب اتفاق يستمر حتى صيف 2027.

وأضاف النادي الدنماركي: " يتمتع إمام بالفعل بخبرة كبيرة على الرغم من صغر سنه، حيث فاز بالعديد من الألقاب مع الزمالك وهو أحد أكبر الأندية في أفريقيا، تمامًا كما هو جزء أساسي من قوام منتخب مصري والذي لعب قبل أقل من عام في كأس الأمم الأفريقية".