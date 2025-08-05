3 أشياء تثير مخاوف رونالدو قبل مواجهة الاتحاد في السوبر السعودي

سادت الحيرة والشكوك معسكر النصر السعودي المقام حاليا في البرتغال استعدادا للموسم الجديد، وذلك بسبب المؤشرات القوية على عدم جاهزية الفريق واستمرار حالة التراجع في الأداء الفني والمجهود البدني للاعبين الذي كان شهده الفريق في الأمتار الأخيرة من موسم 2024 ـ 2025.

ويدخل النصر، الذي أنهى سباق الدوري السعودي للمحترفين للموسم الماضي في المركز الثالث خلف الاتحاد والهلال، الموسم الجديد بخوض نصف نهائي كأس السوبر الذي سيضعه وجها لوجه مع الاتحاد بطل الثنائية يوم 19 أغسطس الجاري، في هونغ كونغ، التي تحتضن المسابقة.

قبل أسبوعين على وجه الدقّة، من مباراة السوبر، تقف جماهير النصر حائرة بعد رواج معلومات لا تخدع إزاء حالة من الامتعاض وعدم الرضا والخوف في محيط الفريق فيما زادت المخاوف بعد أن كان كريستيانو رونالدو، نجم الفريق أول من أبدى خشيته، وشيئا من غضبه من كون الفريق لا يبدو جاهزا للمنافسة على أول ألقاب 2025 ـ 2026.

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وتأتي 3 عوامل أساسية تثير مخاوف رونالدو قبل الموقعة الهامة أمام الاتحاد يوم 19 من الشهر الجاري، نوردها في التقرير التالي:

فوضى معسكر النمسا

ومنذ انتقال رونالدو إلى النصر لم يحقق الفريق أي لقب رسمي، وهو ما يدفع النجم البرتغالي البالغ من العمر 40 عاما إلى محاولة وضع حد للإخفاق الذي رافق النادي طوال 3 سنوات.

رونالدو الذي جدد عقده حتى يونيو 2027 يسعى إلى التتويج بأول لقب محلي، ولعل ما فجّر مخاوفه وأثار هواجسه قبل بداية منافسات السوبر هو ما رافق معسكر الفريق في النمسا من فوضى فنية ورياضية وتنظيمية قد تلقي بظلالها على جاهزية فريق المدرب جورج جيسوس.

وكان الإعلامي الرياضي السعودي عبد العزيز العصيمي أول من أفصح عن مخاوف رونالدو وقلقه من سير تحضيرات الفريق ومؤشرات فشل معسكر النمسا الذي خاض فيه النصر مباراة ودية ضد سانت يوهان (5 ـ 2) وأخرى ضد تولوز (2 ـ 1).

وكان النصر قرر إنهاء معسكره التدريبي في مدينة زالفيلدن النمساوية بشكل مفاجئ، بعد ساعات من تهديدات النجم البرتغالي بالرحيل بسبب ظروف المعسكر السيئة.

عدم اكتمال صفقات الفريق

العامل الثاني الذي أثار هواجس هداف النصر هو عدم اكتمال صفقات الفريق للموسم الجديد، إذ لم يوقع النصر صفقات كبرى باستثناء البرتغالي جواو فليكس قادما من تشيلسي.

وكان تعاقد النصر مع البرتغالي جورج جيسوس، المدرب السابق لنادي الهلال الصفقة الأبرز تقريبا للفريق، كما تعاقد مع مواطنه خوسيه سيميدو لمنصب الرئيس التنفيذي.

ويبدو أن عدم ضم صفقات كبرى ونوعية للفريق وراء مخاوف رونالدو المشروعة خصوصا أن تمديد عقده كان ينضوي تحت غاية واحدة: التتويج بالألقاب وصنع فريق قادر على المنافسة محليا وآسيويا في 2025 ـ 2026 بعد إخفاق ذريع وموسم صفري في 2024 ـ 2025.

فريق غير جاهز؟

ويظل السؤال المطروح في أوساط مشجعي النصر، هل أن فريقهم لا يزال بالفعل بعيدا عن المنافسة وهل أن مخاوف وامتعاض رونالدو من سير التحضيرات قبل مواجهة الاتحاد لها ما يبررها.

الأمور تبدو بالفعل كذلك في النصر، إذ لم يقدم الفريق خلال المباريات الودية الأخيرة مؤشرات قوية على قدرته على المراهنة على كل الألقاب، ورغم أن الوديات قد لا تعكس حقيقة جاهزية النادي فإن رونالدو يدرك عن كثب ما إذا كان زملاؤه قادرين على التطلع نحو الألقاب أم لا.

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ويختتم النصر معسكره في البرتغال بمواجهتين الأولى أمام ريو أفي البرتغالي والثانية ضد ألميريا الإسباني تواليا يومي 7 و10 أغسطس قبل العودة إلى الرياض ثم السفر إلى هونغ كونغ للمشاركة في السوبر.