وادي دجلة يقلب الطاولة على الزمالك ويحرمه من صدارة الدوري المصري

رفض الزمالك اعتلاء قمة الدوري المصري بعد خسارته أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

الزمالك تقدم مبكرًا في الدقيقة العاشرة عبر ناصر ماهر، الذي استغل خطأً دفاعيًا من كمال أبو الفتوح، لينفرد بالمرمى ويسجل الهدف الأول.

لكن وادي دجلة قلب الموازين في الشوط الثاني، فقد أدرك أحمد فاروق التعادل في الدقيقة 60 بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وأضاف محمود دياسطي الهدف الثاني في الدقيقة 66 بعد خطأ دفاعي من أحمد فتوح استغله كاندرو، لترتد الكرة من الحارس محمد صبحي وتجد دياسطي الذي وضعها في الشباك.

المباراة شهدت أيضًا طرد محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك في الدقيقة 71 بعد اعتدائه على أحد لاعبي دجلة دون كرة، ليكمل الفريق الأبيض اللقاء بعشرة لاعبين حتى صفارة النهاية، ثم طرد إبراهيم البهنسي لاعب وادي دجلة في الدقيقة 84.

بهذه النتيجة تجمد رصيد الزمالك عند 10 نقاط في المركز الثاني، ليخفق في انتزاع الصدارة من المصري البورسعيدي الذي يعتلي القمة برصيد 11 نقطة، فيما رفع وادي دجلة رصيده إلى 7 نقاط ليقفز إلى المركز العاشر.