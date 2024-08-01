كشف ليساندرو مارتينيز، نجم مانشستر يونايتد والمنتخب الأرجنتيني، عن تعرض حسابه على منصة "إنستغرام" للاختراق، وقام "الهاكرز" في إقحامه بأزمة كبيرة بعد نشر صورة مسيئة للأسطورة ليونيل ميسي، قائد التانغو وإنتر ميامي الأمريكي.

ونشر "الهاكرز" الذي سيطر على حساب اللاعب صورة لميسي، وهو يرتدي قناعًا أسود ليشبه اللصوص، ويمسك بالكرة الذهبية، في إشارة إلى سرقتها.

وقال مارتينيز لاحقًا على حسابه عبر "إنستغرام": "استعدت حسابي، كل شيء تحت السيطرة الآن"، في تأكيد أنَّ الحساب تعرَّض للسرقة لفترة وجيزة.

ويقوم مانشستر يونايتد حاليًّا بجولته التحضيرية للموسم الجديد للدوري الإنجليزي في الولايات المتحدة.

وحقق يونايتد فوزًا وديًّا على حساب فريق ريال بيتيس بنتيجة (3-2)، فجر الخميس، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وشهدت مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس إصابة ماركوس راشفورد، ليخرج الأخير متأثرًا من إصابته موجهًا ضربة قوية للمدرب إيريك تين هاغ.

وتعتبر هذه الإصابة هي الثالثة لفريق مانشستر يونايتد بعد كلّ من ليني يورو وراسموس هويلوند.

ومن المقرر أن يخوض فريق مانشستر يونايتد مباراة ودية ضد ليفربول فجر الأحد المقبل.

ويبدأ "الشياطين الحمر" موسمه بمواجهة مانشستر سيتي (10 أغسطس) في كأس الدرع الخيرية.