ملخص وهدف ورجل مباراة ريال مدريد ضد ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا

تلقى ريال مدريد الخسارة الأولى في رحلة الدفاع عن لقبه بطلا لدوري أبطال أوروبا، وذلك مساء اليوم الأربعاء أمام نادي ليل الفرنسي (1 ـ0) في الجولة الثانية من مرحلة الدوري.

ونزل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي ضيفا على ليل، في ملعبه بيير موروي، من أجل تحقيق الفوز الثاني تواليا في مباراة شهدت للمرة الأولى عودة مبابي إلى ملاعب أندية الدوري الفرنسي منذ رحيله في يونيو الماضي عن باريس سان جيرمان رغم أنه بدأ المباراة من على مقاعد البدلاء.

وشهدت تشكيلة ريال مدريد عودة لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا، بينما غاب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعد تعرضه للإصابة في ديربي مدريد الأحد الماضي لحساب الجولة الثامنة من الليغا.

ويحرس شباك الفريق الملكي، حارس مرمى منتخب أوكرانيا، أندريه لونين الذي كان دوره فعالا في تتويج فريقه بلقب النسخة الماضية.

وفي ما يلي تشكيلة كارلو أنشيلوتي لمباراة ليل الفرنسي:

وفي المقابل دخل نادي ليل تحت قيادة برونو جينيزيو بالتشكيلة الأساسية التالية:

ودخل نادي ليل الذي تلقى الخسارة أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي في الجولة الافتتاحية من دوري الأبطال، المباراة بهدف تدارك عثرته والخروج بنتيجة إيجابية أمام أبطال أوروبا في مهمة كانت تبدو غير سهلة بالمرة.

ويحتل ليل المركز الخامس في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط من 6 مباريات فيما تدارك خسارتين في الجولتين الثالثة والرابعة وحقق تعادلا ثم انتصارا محليين قبل موقعته المرتقبة أمام الفريق الملكي.

وأدار المباراة الحكم الإيطالي ماوريزيو مارياني فيما كان في غرفة حكم الفيديو المساعد (VAR) مواطنه دانييلي تشيفي.

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي تغطية مباشرة لمباراة ليل الفرنسي وريال مدريد في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا:

الدقيقة 1: انطلاق المباراة ولاعبو ريال مدريد ينفذون ركلة البداية .

الدقيقة 3: ليل يبدأ بقوة، تبادل للكرة بطريقة مميزة في منطقة الوسط لكن لاعبي ريال مدريد جاهزون لقطع أول هجمة نحو مرمى لونين.

الدقيقة 6: فينيسيوس جونيور وراء أول محاولة جرئية وخطرة لريال مدريد، النجم البرازيلي يطلق تسديدة قوية جدا في الزاوية اليسرى من المرمى لكن حارس ليل شوفالييه يتصدى للكرة بشكل رائع.

الدقيقة 10: لوكاس شوفالييه يتدخل أمام البرازيلي إندريك وينقذ دفاع ليل من محاولة كان يمكن أن تكون أخطر من المتوقع.

الدقيقة 15: ريال مدريد يستحوذ على الكرة بنسبة طفيفة (52% مقابل 48 %) لكنه لا ينجح حتى الآن في اختراق دفاع ليل رغم كثرة الهجمات الواعدة.

محاولة كانت خطرة في البداية عبر هجمة مرتدة للريال لكنها تنتهي بتصويبة أعلى بكثير من المرمى لجود بيلينغهام.

الدقيقة 19: إندريك يتلاعب بالدفاع ويرسل تصويبة قوية نحو وسط مرمى ليل لكن لوكاس شوفالييه يتدخل من جديد ويحافظ على نظافة شباكة حتى الآن.

الدقيقة 22: اختراق رائع من أيوب بوادي لكامل محور دفاع ريال مدريد، يحاول مواصلة مراوغة الدفاع لكن كارفاخال يتدخل ويبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 25: أخطر محاولة هجومية لنادي ليل. أندريه لونين يتدخل في مناسبة أولى لإبعاد الخطر عن مرماه، قبل أن ينوبه القائم في المرة الثانية.

ليل كان قريبا بالفعل من إشعال مدرجات الملعب بهدف أول.

الدقيقة 29: كرة عرضية خطيرة لفائدة ريال مدريد، تشواميني يحاول التسديد بعد خروج خاطئ واضطراب من حارس ليل لكن كرته تصطدم بدفاع متمسك ومكثف.

الدقيقة 35: جوناثان دافيد يتوغل داخل مناطق جزاء ريال مدريد ويسقط. لاعبو ليل يطالبون بركلة جزاء لكن الحكم يتجاهل احتجاجهم ويطلب استمرار اللعب.

الدقيقة 43: ركلة حرة مباشرة لنادي ليل وتسديدة قوية جدا تصطدم بكامافينغا ومدافعي الريال.

لاعبو ليل يطالبون الحكم بالعودة إلى تقنية الفيديو المساعد VAR والحكم يستجيب لهم.

الدقيقة 44: الحكم يعلن فعلا عن ركلة جزاء بعد لمس الكرة باليد من كامافينغا.

الدقيقة 45+1: الكندي جوناثان دافيد يسدد ركلة الجزاء بنجاح ويمنح التقدم لنادي ليل أمام ريال مدريد قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45+ 4: إندريك يقود هجمة خطيرة للريال ويقترب من تعديل النتيجة لكن محاولته تنتهي دون نتيجة.

الدقيقة 45+5: نهاية الشوط الأول. ليل يتقدم بهدف دون رد على ريال مدريد.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 53: فرصة خطيرة جدا لنادي ليل إيدون زيغروفا يطلق تصويبة قوية ومؤطرة من الجهة اليمنى للهجوم، وفي الزاوية البعيدة لكن محاولته تمر قريبة جدا من مرمى لونين.

ليل كان قريبا بالفعل من تسجيل ثاني أهداف المباراة.

الدقيقة 56: دخول كيليان مبابي وخروج المدافع إدير ميليتاو. كارلو أنشيلوتي يلعب أول أوراقه الهجومية المتوفرة على مقاعد البدلاء في مسعى واضح لإعادة المباراة لنقطة البداية.

البرازيلي إندريك في الدقيقة ذاتها يترك مكانه للوكا مودريتش في تشكيلة الفريق الملكي.

الدقيقة 65: تمريرة داخل مناطق الجزاء من لوكا مودريتش نحو فينيسيوس الذي يسدد برعونة وتذهب كرته خارج الملعب.

الدقيقة 67: دخول أردا غولر وخروج كامافينغا.

الدقيقة 73: هجمة أخرى لنادي ليل ومحاولة جديدة كانت تنبئ باهتزاز شباك أندريه لونين.

الدقيقة 77 : هجمة واعدة من المغربي أسامة الصحراوي الوافد الجديد على منتخب أسود الأطلس.

تدخل قوي من جود بيلينغهام والحكم الإيطالي مارياني يتدخل ويرفع البطاقة الصفراء للاعب الإنجليزي.

الدقيقة 82: هجمة منظمة للريال، فينيسيوس جونيور يرسل تمريرة عرضية نحو مرمى شوفالييه لكن الدفاع يتدخل ويحول كرته إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 83: أردا غولر ينفذ الركنية دون نتيجة.

الدقيقة 86: أخطر فرصة لريال مدريد على الإطلاق ودفاع ليل يبعد الخطر في 3 مناسبات متتالية قبل أن يسدد بيلينغهام كرة يتصدى لها الحارس.

الدقيقة 87: مدّ هجومي رهيب من ريال مدريد ، حارس ليل شوفالييه يتعملق ويبعد الكرة من على الخط النهائي للمرمى.

الدقيقة 90: ريال مدريد يهاجم دون هوادة ودفاع ليل صامد في آخر الدقائق ومستمر في التقدم (1 ـ0) بقيادة نجم المباراة حارس المرمى لوكاس شوفالييه.

الدقيقة 90+ 1: تمريرة سحرية من لوكا مودريتش نحو أردا غولر لكن الأخير يسدد بالرأس كرة تفتقد للقوة اللازمة لكي تخادع حارس المرمى الفرنسي.

الحكم يقرر إضافة 5 دقائق وقتا محتسبا بدلا من الضائع.

الدقيقة 90+ 5: كل لاعبي ريال مدريد في آخر 30 مترا أمام مرمى ليل، واستمرار محاولات فينيسيوس ومبابي وغولر وبيلينغهام دون نتيجة.

الدقيقة 90+ 7: نهاية المباراة بفوز تاريخي لنادي ليل على ريال مدريد (1 ـ0).

رجل المباراة: حارس مرمى نادي ليل لوكاس شوفالييه كان دون منازع أفضل لاعبي المباراة على الإطلاق بعدما أنقذ مرماه من أكثر من هدف خصوصا في الدقائق الأخيرة ليستحق أن يكون رجل المباراة.

وبدرجة أقل تألق الكندي جوناثان دافيد لاعب ليل وصاحب الهدف الوحيد للمباراة.