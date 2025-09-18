جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الأولى

انتهت الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، وأسفرت عن جدول ترتيب شهد تفوق عدد من الأندية الكبرى، فيما تعثر آخرون مع بداية المشوار القاري.

أندية الصدارة

افتتح آينتراخت فرانكفورت الجولة بفوز مهم على غلطة سراي بنتيجة 1-5، منحه الصدارة بفارق الأهداف، فقد جمع ثلاث نقاط وسجل 5 أهداف وتلقت شباكه هدفًا وحيدًا.

ونجح باريس سان جيرمان وكلوب بروغ وسالزبورغ وسبورتنغ لشبونة أيضًا في تحقيق الفوز الأول وجمع ثلاث نقاط، مع بداية قوية لمشوارهم الأوروبي.

وواصلت فرق مثل بايرن ميونخ وآرسنال وإنتر ميلان ومانشستر سيتي وليفربول وريال مدريد وبرشلونة انطلاقاتهم الإيجابية بفوز مستحق في بداية المشوار، ليضعوا أنفسهم مبكرًا ضمن الفرق المنافسة على تأهل مبكر عن المجموعات.

وكان بايرن قد فاز على تشيلسي 1-3، وآرسنال تخطى بلباو 0-2، ومانشستر ستي انتصر على نابولي 0-2، وليفربول حقق فوزًا دراميًا على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3.

وفاز ريال مدريد على مارسيليا 1-2، فيما حقق برشلونة الفوز على نيوكاسل 1-2.

واحتلت فرق مثل نيوكاسل، فياريال، تشيلسي، بي إس في آيندهوفن، أياكس، أتليتك بيلباو، نابولي المراكز الأخيرة بلا نقاط، فيما جاءت فرق غلطة سراي وأتلانتا في ذيل الجدول بفارق كبير في الأهداف، بعد نتائج سلبية في مستهل دور المجموعات.

وفيما يلي ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الأولى