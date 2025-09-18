logo
رياضة

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الأولى

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الأولى
مباراة مانشستر سيتي ضد نابولي في دوري أبطال أوروباالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

انتهت الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، وأسفرت عن جدول ترتيب شهد تفوق عدد من الأندية الكبرى، فيما تعثر آخرون مع بداية المشوار القاري. 

أخبار ذات علاقة

برشلونة ونيوكاسل

ثنائية راشفورد تقود برشلونة للفوز على نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

 

أندية الصدارة 

افتتح آينتراخت فرانكفورت الجولة بفوز مهم على غلطة سراي بنتيجة 1-5، منحه الصدارة بفارق الأهداف، فقد جمع ثلاث نقاط وسجل 5 أهداف وتلقت شباكه هدفًا وحيدًا. 

ونجح باريس سان جيرمان وكلوب بروغ وسالزبورغ وسبورتنغ لشبونة أيضًا في تحقيق الفوز الأول وجمع ثلاث نقاط، مع بداية قوية لمشوارهم الأوروبي.

وواصلت فرق مثل بايرن ميونخ وآرسنال وإنتر ميلان ومانشستر سيتي وليفربول وريال مدريد وبرشلونة انطلاقاتهم الإيجابية بفوز مستحق في بداية المشوار، ليضعوا أنفسهم مبكرًا ضمن الفرق المنافسة على تأهل مبكر عن المجموعات.

وكان بايرن قد فاز على تشيلسي 1-3، وآرسنال تخطى بلباو 0-2، ومانشستر ستي انتصر على نابولي 0-2، وليفربول حقق فوزًا دراميًا على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3.

وفاز ريال مدريد على مارسيليا 1-2، فيما حقق برشلونة الفوز على نيوكاسل 1-2.

أخبار ذات علاقة

لحظة هدف هالاند في شباك نابولي

مانشستر سيتي يبدأ انطلاقته بدوري أبطال أوروبا بفوز مثير على نابولي

 

واحتلت فرق مثل نيوكاسل، فياريال، تشيلسي، بي إس في آيندهوفن، أياكس، أتليتك بيلباو، نابولي المراكز الأخيرة بلا نقاط، فيما جاءت فرق غلطة سراي وأتلانتا في ذيل الجدول بفارق كبير في الأهداف، بعد نتائج سلبية في مستهل دور المجموعات.

وفيما يلي ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الأولى

 

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا
ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا
ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC