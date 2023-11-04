ترتيب هدافي الدوري السعودي
هدف رونالدو جاء من تصويبة صاروخية.
واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعدما سجل هدفا رائعا لفريقه النصر في شباك منافسه الخليج، خلال اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، في دوري روشن السعودي.
وجاء هدف رونالدو من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 26.
ووصل رونالدو لهدفه رقم 12 في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، ويأتي خلفه ميتروفيتش، نجم الهلال، برصيد 9 أهداف، ثم البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب النصر، برصيد 8 أهداف.
ويدخل النصر المباراة محتلًا المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، بينما الخليج يحتل المركز الخامس عشر، برصيد 10 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في 4 والخسارة في 5.