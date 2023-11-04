واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعدما سجل هدفا رائعا لفريقه النصر في شباك منافسه الخليج، خلال اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، في دوري روشن السعودي.

وجاء هدف رونالدو من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 26.