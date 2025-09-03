الخطيب لا يحبه شخصيا.. تصريحات نارية حول علاقة رئيس الأهلي بسيد عبدالحفيظ

أثار الإعلامي الرياضي جمال العاصي جدلا واسعا بتأكيده على وجود أزمة شخصية بين محمود الخطيب، رئيس الأهلي المصري، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق، وهو الأمر الذي وقف حائلا أمام عودته مجددا للمنصب ذاته.

وكان الأهلي مؤخرا قد أقال مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو وجهازه المعاون، على خلفية الخسارة أمام بيراميدز في الجولة الخامسة للدوري المصري، وهو ما تسبب في تراجع الفريق للمركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري.

أخبار ذات علاقة رد حاسم من شوبير على عودة سيد عبد الحفيظ إلى الأهلي المصري (فيديو)

أخبار ذات علاقة أول رسالة من وليد صلاح الدين بعد توليه منصب مدير الكرة في الأهلي المصري (فيديو)

وبعد مناقشات استعانت إدارة الأهلي بعماد النحاس ليصبح مديرا فنيا مؤقتا، وسيعاونه وليد صلاح الدين، نجم الفريق السابق، في منصب مدير الكرة.

أخبار ذات علاقة مورينيو يفضح أكبر "أكذوبة" حاصرت الأهلي المصري

وقال جمال العاصي في تصريحات تلفزيونية: "محمود الخطيب هو المشرف على جهاز كرة القدم في النادي، بالتالي أي قرار يخض هذا الجهاز يجب أن يمر عليه، ولكن نصيحتي للخطيب إنه يعمل خطوتين للخلف بعيدا عن هذا الملف لأن الإدارة حاجة والنجومية شيء آخر، فهو كان نجما كبيرا بالطبع لكن على مستوى الإدارة عليه التراجع قليلا".

وأضاف: "ما لا يعلمه البعض، أن محمود الخطيب لا يحب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق، أو حسام غالي، لاعب الفريق السابق وعضو المجلس الحالي، بشكل شخصي، رغم أن هناك شخصا مقربا منه أخبره من قبل أن الحل الجذري لأزمة فرقة الكرة هو سيد عبدالحفيظ ولكنه لن يستعين به إطلاقا، والجميع سيرى حتى في الانتخابات المقبلة قائمة الخطيب لن يكون بها حسام غالي أيضا".

سيد عبد الحفيظ سبق وأن تولى ملف مدير الكرة بالنادي الأهلي مع أكثر من جهاز فني وكان آخرهم مع مارسيل كولر، ونجح في خطف الأنظار بقوة، بسبب صرامته وقدرته على فرض الانضباط.