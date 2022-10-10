ما سر احتفال كريستيانو رونالدو الجديد؟

ومع ذلك، استجاب يونايتد بشكل رائع هذه المرة وسرعان ما أدرك التعادل بواسطة لاعبه الجديد البرازيلي أنتوني، ليصبح أول لاعب في يونايتد يسجل في أول ثلاث مباريات له في الدوري الممتاز.

ودخل رونالدو بعد ذلك بشكل غير متوقع بعد إصابة أنتوني مارسيال، لكنه احتاج إلى 14 دقيقة فقط ليحرز هدفه الأول في الدوري هذا الموسم، ويصل إلى 144 هدفا مع يونايتد عبر فترتين.

وعقب الهدف غير رونالدو احتفاله الشهير SIUUU حيث وقف كما لو كان في الصلاة ونظر إلى الإعلامي مشبكا يديه الاثنتين ثم انضم له زميله أنتوني في نفس الاحتفال.