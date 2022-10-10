ما سر احتفال كريستيانو رونالدو الجديد؟
احتفل كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بطريقة جديدة عقب تسجيله هدفا تاريخيا في مرمى إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وشارك رونالدو كبديل ليمنح مانشستر يونايتد الفوز 2-1 على إيفرتون ليرفع رصيده إلى 700 هدف على مستوى الأندية.
وتماما كما حدث الأسبوع الماضي في قمة المدينة أمام غريمه المحلي مانشستر سيتي، وجد يونايتد نفسه متأخرا بهدف مبكر في ملعب جوديسون بارك بعد أن سدد أليكس إيوبي كرة قوية من 20 مترا.
ومع ذلك، استجاب يونايتد بشكل رائع هذه المرة وسرعان ما أدرك التعادل بواسطة لاعبه الجديد البرازيلي أنتوني، ليصبح أول لاعب في يونايتد يسجل في أول ثلاث مباريات له في الدوري الممتاز.
ودخل رونالدو بعد ذلك بشكل غير متوقع بعد إصابة أنتوني مارسيال، لكنه احتاج إلى 14 دقيقة فقط ليحرز هدفه الأول في الدوري هذا الموسم، ويصل إلى 144 هدفا مع يونايتد عبر فترتين.
وعقب الهدف غير رونالدو احتفاله الشهير SIUUU حيث وقف كما لو كان في الصلاة ونظر إلى الإعلامي مشبكا يديه الاثنتين ثم انضم له زميله أنتوني في نفس الاحتفال.
وبحسب صحيفة دايلي ميل فإن احتفال كريستيانو رونالدو يرمز إلى "راحة البال" بعدما أصبح أول لاعب في التاريخ يصل إلى 700 هدف مع الأندية التي لعب لها.
واليوم الإثنين علق كريستيانو رونالدو على إنجازه التاريخي عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: " 𝟕𝟎𝟎 هدف مع الأندية!، يا له من رقم جميل حققناه معًا! شكراً لجميع زملائي في الفرق والمدربين والأندية والعائلة والأصدقاء وبالطبع جمهوري".
وقال تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد إنه يؤمن بأن كريستيانو رونالدو يمكنه البناء على أول أهدافه بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.
وتابع: "كل لاعب يحتاج إلى الأهداف، تعاملت مع هدافين، يحتاجون إلى أهداف كل موسم للاحتفاظ بشعور رائع، وبمجرد وصول الأهداف تتدفق أكثر وتصبح المباريات أسهل، وهذا سيحدث معه أيضا".