فجّر المهاجم الإسباني الصاعد مارك غويو، لاعب تشيلسي الإنجليزي موجة كبيرة من التفاعلات على منصات التواصل بإهداره واحده من أغرب فرص التهديف على الإطلاق في كرة القدم وذلك في مباراة فريقه أمام سيرفيت جينيف السويسري.

وفاز تشيلسي على سيرفيت جينيف (2 ـ 0) اليوم الخميس في ذهاب الدور الأول من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، وهي نتيجة تمنح الفريق الإنجليزي الأسبقية للتأهل إلى الدور الثاني، لكنها كانت ستكون أرفع لو نجح مارك غويو في تسجيل أحد أسهل الأهداف الممكن مشاهدتها في لعبة كرة القدم.

وفي الدقيقة 53 من المباراة، وعندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم تشيلسي بهدف الفرنسي نكونكو من ركلة جزاء، ارتكب حارس مرمى جينيف السويسري خطأ فادحا لينتزع منه غويو الكرة ويتوجه نحو الشباك الخالية من أي لاعب من الخصم.

وعلى بعد 3 أمتار فقط من المرمى الشاغر سدد الشاب الإسباني الكرة بطريقة رعوانية لكنها كانت تتجه نحو الشباك قبل أن يتدخل الحارس السويسري جريمي فريك وينقذ مرماه من هدف بدا محققا، لتعود الكرة أمام غويو في مناسبتين إلا أنه فشل في التسجيل.

وأثار مهاجم تشيلسي موجة من السخرية فيما أبدى كثير من المتابعين استغرابهم من إهدار ذلك الهدف.

وتقام مباراة الإياب بين تشيلسي وسيرفيت يوم الخميس المقبل في جينيف.