تصرف مثير من رونالدو تجاه حارس التشيك (صورة)

لا يزال قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو يحافظ على الشغف الأسطوري بكرة القدم والتوق الدائم نحو الإنجازات الجماعية والأرقام الشخصية في عالم الساحرة المستديرة حتى مع اقترابه من سن الأربعين.

ومساء الثلاثاء، وعلى ملعب "ريد بول أرينا" في مدينة لايبزيغ، قاد رونالدو منتخب البرتغال في سادس مشاركة أوروبية لمهاجم النصر السعودي الذي لم يسجل أهدافا في فوز بلاده على منتخب التشيك (2 ـ 1) لكنه أظهر الكثير من الحماس والتفاعل من أطوار المباراة.

وسجل البديل فرانسيسكو كونسيساو هدفا في الوقتالبديل ليقود البرتغال للفوز(2 ـ 1) على التشيك في مستهل مشوار المنتخبين في البطولة.

واستغل اللاعب البالغ عمره 21 عاما خطأ دفاعيا من روبن هراناك ليسجل هدف الفوز من مسافة قريبة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.