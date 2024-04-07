"يرحب بشدة".. نجم الأهلي يرغب في الانتقال إلى الزمالك
دخل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي في حالة غضب كبيرة بسبب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لعدم اعتماد الأخير عليه، وخروجه من حساباته.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن أحمد عبدالقادر غاضب بشدة بعدم المشاركة مع الأهلي في الفترات الأخيرة وخروجه من حسابات كولر.
وتابع أن أحمد عبدالقادر قدم شكوى أكثر من مرة ضد كولر لمحمود الخطيب رئيس الأهلي بسبب الطريقة التي يتعامل بها معه.
وأضاف أن عبدالقادر كشف للمقربين له عن رغبته الكبيرة في الخروج من الأهلي بنهاية الموسم الحالي.
وأتم أن عبدالقادر يرحب بشدة بالانضمام للزمالك في الموسم المقبل، وذلك بعد حسم قراره بالرحيل عن الأهلي وفسخ التعاقد بالتراضي.
جدير بالذكر، أن أحمد عبدالقادر، يرتبط بعقد مع النادي الأهلي يمتد إلى 2025.
وارتبط اسم أحمد عبدالقادر بالرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية، بعد أزمته مع مارسيل كولر وغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الماضية، قبل أن يتم العفو عنه ويعود للمشاركة مع الفريق.