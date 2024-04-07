"يرحب بشدة".. نجم الأهلي يرغب في الانتقال إلى الزمالك

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن أحمد عبدالقادر غاضب بشدة بعدم المشاركة مع الأهلي في الفترات الأخيرة وخروجه من حسابات كولر.

وتابع أن أحمد عبدالقادر قدم شكوى أكثر من مرة ضد كولر لمحمود الخطيب رئيس الأهلي بسبب الطريقة التي يتعامل بها معه.

وأضاف أن عبدالقادر كشف للمقربين له عن رغبته الكبيرة في الخروج من الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

وأتم أن عبدالقادر يرحب بشدة بالانضمام للزمالك في الموسم المقبل، وذلك بعد حسم قراره بالرحيل عن الأهلي وفسخ التعاقد بالتراضي.