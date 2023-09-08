فوز قائمة الشيخ حمدان بن مبارك بالتزكية في الجمعية العمومية للاتحاد الإماراتي لكرة القدم

وتولَّى عبدالله ناصر الجنيبي رئاسة الاتحاد الفترة الماضية مؤقتًا؛ إثر استقالة راشد بن حميد النعيمي.

واعتمدت لجنة الانتخابات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، القائمة الانتخابية المقدمة من الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان المرشح لمنصب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم للدورة الانتخابية 2023-2027.

وتنص لائحة الانتخابات على أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يتكون من 13 عضوًا، هم: الرئيس بالانتخاب، وينضم رئيس رابطة المحترفين للمجلس دون انتخاب ويتولى منصب النائب الأول.