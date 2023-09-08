فوز قائمة الشيخ حمدان بن مبارك بالتزكية في الجمعية العمومية للاتحاد الإماراتي لكرة القدم
قائمة الشيخ حمدان بن مبارك تتولى إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية 2023-2027.
أعلنت الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد كرة القدم فوز قائمة الشيخ حمدان بن مبارك بالتزكية.
وجاء ذلك في اجتماع اليوم الجمعة لتتولى قائمة الشيخ حمدان بن مبارك إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية 2023-2027.
وأصبح الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان الرئيس الثالث عشر، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.
وتولَّى عبدالله ناصر الجنيبي رئاسة الاتحاد الفترة الماضية مؤقتًا؛ إثر استقالة راشد بن حميد النعيمي.
واعتمدت لجنة الانتخابات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، القائمة الانتخابية المقدمة من الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان المرشح لمنصب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم للدورة الانتخابية 2023-2027.
وتنص لائحة الانتخابات على أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يتكون من 13 عضوًا، هم: الرئيس بالانتخاب، وينضم رئيس رابطة المحترفين للمجلس دون انتخاب ويتولى منصب النائب الأول.