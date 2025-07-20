لتحقيق حلم قديم.. رياض محرز يفتح باب مغادرة الأهلي السعودي

فتح النجم الجزائري رياض محرز، جناح الأهلي السعودي، الباب أمام رحيله عن صفوف فريقه والعودة إلى أوروبا مجدداً.

وانضم محرز إلى الأهلي في صيف 2023 بعد رحلة طويلة في ملاعب أوروبا دافع خلالها عن ألوان كويمبير ولوهافر في فرنسا بجانب ليستر سيتي ومانشستر سيتي في إنجلترا.

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ولعب محرز 78 مباراة بقميص الأهلي، وسجل 29 هدفاً وقدم 35 تمريرة حاسمة وساهم في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويمتد عقد اللاعب الجزائري صاحب الـ 34 عاماً مع الفريق السعودي حتى صيف 2027.

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وقال محرز في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية إنه يبقى دائماً من مشجعي نادي مارسيليا موضحاً أن اللعب بقميص هذا الفريق يعد حلم طفولته.

وأشار إلى أنه متعلق دائماً بنجوم مارسيليا مثل فرانك ريبيري وديديه دروغبا ويحب هذا النادي ويتمنى أن يلعب له يوماً.

ويستعد محرز حالياً رفقة الأهلي السعودي لخوض منافسات الموسم الجديد بمعسكر تدريبي في النمسا.

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وسبق أن لعب نجوم كبار في الكرة الجزائرية بقميص مارسيليا على رأسهم الأسطورة رابح ماجر الذي لعب لفترة قصيرة عام 1987 بجانب فوزي غلام وسعيد بن رحمة.