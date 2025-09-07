logo
بعد سداسية إسبانيا.. تفاصيل المشادة بين غولر ويامال (فيديو)

مشادة لامين يامال وأردا غولرالمصدر: مواقع التواصل
07 سبتمبر 2025، 9:25 م

ضرب منتخب إسبانيا منافسه تركيا بفوز عريض بسداسية دون رد مساء الأحد في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وترك الفوز الساحق لإسبانيا ردود فعل واسعة، خاصة في ظل التنافس الكبير الذي تصدر عناوين تلك المواجهة بين لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا وأردا غولر نجم ريال مدريد ومنتخب تركيا.

الهزيمة ألقت بظلالها على غولر الذي انفعل على لامين يامال في مشهد لافت خلال المباراة أثناء تنفيذ خطأ للمنتخب التركي.

 ووقف يامال أمام غولر أثناء تحريك الكرة لتنفيذ خطأ، ما دفع اللاعب التركي للانفعال على يامال ودفعه بقوة، وكادت الأمور أن تتطور لولا تدخل حكم المباراة الذي أبعد يامال عن غولر.

وتحدث غولر مع الحكم بسبب استفزاز لامين يامال له أثناء تنفيذ اللعبة وهو ما أفقده أعصابه.

وصنع لامين يامال هدفين في انتصار المنتخب الإسباني على حساب تركيا، فيما أهدر فرصة سهلة لهز الشباك.

 ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 6 نقاط بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي، فيما يبقى منتخب تركيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب جورجيا الذي حقق فوزه الأول على حساب بلغاريا بنتيجة 3-0.

