بالأسماء.. هل مشكلة الهلال السعودي في دكة البدلاء؟ (فيديو)

لم تهدأ ردود الأفعال في أوساط نادي الهلال السعودي بعد يومين من التعادل (3 ـ 3) أمام الأهلي في كلاسيكو الجولة الثالثة من دوري المحترفين في مواجهة مثيرة ومشوقة.

وتلقى فريق الهلال 3 أهداف في الشوط الثاني من مباراته أمام مضيفه الأهلي في 12 دقيقة بعد أن كان متقدما حتى الدقيقة 77 بنتيجة (3 ـ 0) ليخرج الفريق من المباراة بتعادل في طعم الخسارة.

واعتبر جل الملاحظين والفنيين أن الهلال السعودي لا يملك "دكة بدلاء" قادرة على قيادته للمحافظة على التقدم في النتيجة والفوز في المباريات القوية.

وخلال برنامج "دورينا غير" أمس الأحد على قناة السعودية، تطرق خالد الشنيف وضيوفه إلى أسباب سقوط الهلال في الثلث الأخير من الشوط الثاني من مباراته أمام الأهلي وتلقيه 3 أهداف كاملة في سيناريو مثير وغريب.

وحصل فريق المدرب سيموني إنزاغي على نقطة في طعم الخسارة في الكلاسيكو فيما تناولت أبرز التحاليل المستوى الضعيف لدكة بدلاء الهلال خلافا لما يتوفر عليه الأهلي من بدائل ساهمت في عودته في المباراة.

وكان سامي الجابر أسطورة الهلال ونجمه السابق أكد أن تعادل فريقه في كلاسيكو كان بسبب امتلاك الأهلي دكة بدلاء أقوى من الهلال الذي لا يمتلك نجوم بدائل.

وخلال برنامج "دورينا غير"، قال خالد الشنيف إن بدلاء الهلال على غرار علي لاجامي وعبدالله رديف ومتعب الحربي ومحمد القحطاني ويوسف أكيتشيشيك ليسوا في قيمة فنية كبيرة للقدرة على تغيير نتائج المباريات.

وخلال برنامج "دورينا غير"، أكد ضيف البرنامج ومحلله الفني أحمد حسام ميدو، أن الهلال بالفعل يعاني من ضعف دكة البدلاء.

وأضاف: "الثلث الأخير من الملعب أي خط الهجوم في الهلال لا يمتلك أسماء قادرة على تغيير النتيجة أو الحفاظ على التقدم، ليس هناك بدائل قوية على الدكة قادرة على النجاح وتقديم الإضافة".

وقال: "ليس هناك لاعبون على دكة بدلاء الهلال يستحقون أن يكونوا أساسيين، هذا هو المشكل بالفعل".

وفي المقابل، نفى محمد نور نجم الاتحاد والمنتخب السعودي أن يكون مشكل الهلال بالفعل في دكة البدلاء مضيفا أن أسبابا فنية وأخرى تتعلق باللاعبين وراء البداية الصعبة للفريق في الدوري.