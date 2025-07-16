100 مليون يورو.. رونالدو يأمر النصر بحسم صفقة نجم ليفربول

طلب كريستيانو رونالدو من إدارة نادي النصر السعودي، التعاقد مع النجم الكولومبي لويس دياز، جناح ليفربول، ليكون أحد أعمدة الفريق في الموسم الجديد، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو.

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دياز لا يزال لاعبًا في صفوف ليفربول، لكنه أبدى رغبته في الرحيل هذا الصيف، في وقت لا يمانع فيه النادي الإنجليزي بيعه، بشرط تلقي عرض مالي كبير.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن العقبة الأساسية أمام انتقال اللاعب لا تتعلق بالرغبة، بل بالمقابل المالي الضخم الذي يطلبه ليفربول، والذي ارتفع مؤخرًا إلى حدود 100 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة فإن دياز يفضل الانتقال إلى برشلونة، وقد أبلغ إدارة ليفربول بذلك منذ فترة، لكن النادي الكتالوني لا يملك القدرة المالية على تلبية مطالب ليفربول المرتفعة، في ظل أزماته الاقتصادية المتواصلة.

أما الخيار الثاني فكان بايرن ميونخ، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع النجم الكولومبي، ووافق مبدئيًا على دفع 60 مليون جنيه إسترليني.

لكن ليفربول رفض هذا العرض، وأصر على مبلغ أكبر، ما جعل البايرن يعيد النظر في الصفقة.

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خطة النصر.. وضوء أخضر من رونالدو

في هذا السياق، برز اسم النصر السعودي كالنادي الوحيد المستعد لدفع 100 مليون يورو مقابل لويس دياز.

ووفقًا لـ"سبورت"، فإن النصر كثّف محاولاته لإقناع اللاعب بالانتقال إلى الدوري السعودي، مستفيدًا من قوة المشروع الفني الذي يقوده كريستيانو رونالدو.

وقالت الصحيفة الإسبانية: "المشكلة أن دياز رفض مرارًا فكرة الخروج من أوروبا، وفضّل الاستمرار في الدوريات الكبرى للحفاظ على مستواه ومكانه في المنتخب الكولومبي، لكن تطورًا جديدًا قد يغير مجرى الأمور".

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وأوضحت: "بعد تجديد عقده مع النصر، حصل كريستيانو رونالدو على صلاحيات أكبر في إدارة الفريق، وأصبح صوته مسموعًا في كل ما يتعلق بملف التعاقدات".

وبدأ النادي بالفعل في تنفيذ أولى توجيهاته، حيث تم التعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لقيادة الفريق في الموسم المقبل، وسط خطة لتغيير شامل في الأسماء الأجنبية.

بحسب المعلومات المسربة، فإن 4 لاعبين أجانب سيرحلون هذا الصيف، هم إيمريك لابورت، أنجيلو غابرييل، مارسيلو بروزوفيتش، وأوتافيو، وسيتم تعويضهم بأربعة صفقات قوية، من ضمنها اسم الجناح الكولومبي لويس دياز، إلى جانب الظهير البرازيلي آيرتون لوكاس.

رونالدو أبلغ إدارة النصر بوضوح أنه يريد دياز إلى جانبه، كلاعب ينطلق من الجناح ويمده بالكرات في الثلث الأخير، ضمن خطة هجومية جديدة ستُبنى على قدرات الثنائي.

موقف اللاعب.. والعين على كأس العالم

يعلم النصر جيدًا أن لديه ميزة مالية لا يملكها أي نادٍ آخر، وقد يكون النادي الوحيد القادر على تلبية مطالب ليفربول، لكن يبقى العائق الأكبر في رغبة دياز نفسه.

اقتراب كأس العالم الصيف المقبل قد يغيّر بعض الحسابات، خاصة مع تزايد عدد لاعبي المنتخب الكولومبي الناشطين في الأندية العربية، وهو ما قد يقلل من تأثير الابتعاد عن أوروبا على فرص المشاركة في البطولة.

وفي حال وافق دياز، فإن النصر سيكون على موعد مع واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الدوري السعودي، مدعومة برغبة واضحة من قائده الأول كريستيانو رونالدو.