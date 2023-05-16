غوارديولا: لا تقلقوا غدا "لن أفكر كثيرًا"

وقال غوارديولا لجماهير فريقه: "أريد أن أفعل شيئا مختلفا، فقط لأكون أكثر مرونة في الهجوم، إنه تحدٍ كبير أن نلعب ضد ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أقوى المنافسين.. علينا أن نلعب بشكل أفضل كثيرًا من الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب".

وأضاف: "لا تقلقوا، لقد لعبت 10 مباريات في نصف نهائي دوري الأبطال وخسرت 7، وأعرف هذا الشعور، لن أكون (أوڤر ثينكنغ) غداً لا تخافوا".