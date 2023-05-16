غوارديولا: لا تقلقوا غدا "لن أفكر كثيرًا"
وجه بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسالة إلى جماهير فريقه، قبيل المباراة المرتقبة أمام ريال مدريد غدًا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.
وكانت مباراة الذهاب في مدريد قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
وقال غوارديولا لجماهير فريقه: "أريد أن أفعل شيئا مختلفا، فقط لأكون أكثر مرونة في الهجوم، إنه تحدٍ كبير أن نلعب ضد ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أقوى المنافسين.. علينا أن نلعب بشكل أفضل كثيرًا من الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب".
وأضاف: "لا تقلقوا، لقد لعبت 10 مباريات في نصف نهائي دوري الأبطال وخسرت 7، وأعرف هذا الشعور، لن أكون (أوڤر ثينكنغ) غداً لا تخافوا".
وعن استعداداته للمباراة قال غوارديولا: " "نشعر بأننا بحالة جيدة للغاية، الأحاسيس إيجابية. ولكن لكي نمرر يجب أن نلعب بشكل أفضل بكثير من الأسبوع الماضي. علينا أن نفعل ما نعرفه وما يكررونه لسنوات عديدة. ليس الأمر مجرد إصرار وحماس، علينا أن نفعل ما هو أفضل مما فعلناه في البرنابيو".
وأضاف: "كم نحن محظوظون بالتواجد هنا، سنفعل كل شيء، سنعطي كل شيء، لا أريد الحظ غدًا، الفريق الذي يستحق الفوز نأمل أن يفوز، لا يهم أي واحد، آمل أن نكون نحن".