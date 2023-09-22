بعد أخطاء أونانا.. لاعبو مانشستر يونايتد غاضبون من طريقة التعامل مع دي خيا
كشفت صحيفة "ذا صن" أن لاعبي مانشستر يونايتد لا يزالون غاضبين من الطريقة التي عامل بها النادي الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.
وأخطأ الحارس الكاميروني أندريه أونانا في المباراة الافتتاحية لمانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ في فوز النادي البافاري 4/3 يوم الأربعاء، إلى جانب أخطاء أخرى منذ انتقاله للفريق في السوق الصيفي.
ويعيش مانشستر يونايتد وضعًا صعبًا؛ حيث خسر 3 مرات متتالية بواقع مرتين في الدوري الإنجليزي ومرة في دوري أبطال أوروبا، وبشكل عام خسر 3 مرات في 5 جولات في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقرر مانشستر يونايتد عدم تجديد عقد دي خيا، البالغ من العمر 32 عامًا، في يوليو بعد 12 عامًا للحارس الإسباني مع الفريق.
ولعب دي خيا 545 مباراة مع مانشستر يونايتد وفاز بـ8 ألقاب في أولد ترافورد، بما في ذلك لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، علما أنه بلا ناد حاليا.
وتعاقد مانشستر يونايتد مع أونانا من إنتر ميلان لخلافة دي خيا، وسبق أن لعب الحارس الكاميروني تحت قيادة إيريك تين هاغ في أياكس.
وأكمل اللاعب الكاميروني الدولي، البالغ من العمر 27 عامًا، انتقاله لمانشستر يونايتد بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يقنع مشجعي مانشستر يونايتد بعد بأنه الصفقة الحقيقية.
واعتذر أونانا للمشجعين بعد أن تلقى هدفًا من ليروي ساني في الخسارة 3/4، علمًا أن أونانا تلقى 14 هدفًا في أول ست مباريات له مع مانشستر يونايتد.
ورغم أن دي خيا واجه انتقادات في مانشستر يونايتد، إلا أنه حقق الكثير، وحصل على لقب أفضل لاعب في الفريق أربع مرات، ولم يتمكن سوى كريستيانو رونالدو من مطابقة هذا الرقم القياسي.
وتم اختيار دي خيا أيضًا كأفضل لاعب في مانشستر يونايتد أربع مرات؛ ما يثبت مدى احترامه في غرفة تبديل الملابس.
ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يعود دي خيا بشكل مفاجئ إلى أولد ترافورد بعد توقيع النادي مع أونانا.
وقال أونانا بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ: "هذه حياة حارس المرمى، إنها صعبة، لقد بدأنا بشكل جيد للغاية، بعد خطئي فقدنا السيطرة على المباراة، إنه وضع صعب بالنسبة لنا، وبالنسبة لي خاصة لأنني خذلت الفريق".
وأضاف: "لقد كنا جيدين جدًا في التعامل مع الكرة، ولم يصنعوا أي فرص، لقد ارتكبت خطأً في تسديدتهم الأولى على المرمى".