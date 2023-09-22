بعد أخطاء أونانا.. لاعبو مانشستر يونايتد غاضبون من طريقة التعامل مع دي خيا

كشفت صحيفة "ذا صن" أن لاعبي مانشستر يونايتد لا يزالون غاضبين من الطريقة التي عامل بها النادي الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

وأخطأ الحارس الكاميروني أندريه أونانا في المباراة الافتتاحية لمانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ في فوز النادي البافاري 4/3 يوم الأربعاء، إلى جانب أخطاء أخرى منذ انتقاله للفريق في السوق الصيفي.

ويعيش مانشستر يونايتد وضعًا صعبًا؛ حيث خسر 3 مرات متتالية بواقع مرتين في الدوري الإنجليزي ومرة في دوري أبطال أوروبا، وبشكل عام خسر 3 مرات في 5 جولات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر مانشستر يونايتد عدم تجديد عقد دي خيا، البالغ من العمر 32 عامًا، في يوليو بعد 12 عامًا للحارس الإسباني مع الفريق.