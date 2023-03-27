لإرضاء مبابي.. باريس سان جيرمان يتفاوض مع زيدان

ويرتبط زيدان، البالغ من العمر 50 عاما، بعلاقة قوية مع فلورنتينو بيريز، ويعرف المدرب أنه أحد المرشحين لتدريب ريال مدريد وينتظر الأحداث لاتخاذ قرار.

وأكدت الصحيفة أن زيدان سيكون سعيدا بخوض التحدي الثالث له كمدرب في ريال مدريد، بعد أن تولى تدريب الفريق بين يناير 2016 ومايو 2018، ثم بين مارس 2019 ومايو 2021.

وأشارت "سبورت" إلى أن زيدان كان بمثابة "السترة الواقية من الرصاص المثالية" لفلورنتينو بيريز عندما سارت الأمور على نحو خاطئ.

وبعد مغادرته ريال مدريد انتظر زيدان تولي تدريب منتخب فرنسا، لكن نويل لوغريت رئيس الاتحاد الفرنسي المستقيل سخر منه بشكل قبيح وتراجع خطوة إلى الوراء بعد تمديد عقد المدرب الحالي ديديه ديشامب.