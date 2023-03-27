لإرضاء مبابي.. باريس سان جيرمان يتفاوض مع زيدان
أفادت صحيفة "سبورت" بأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان هو أحد المرشحين لدى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ليحل محل كارلو أنشيلوتي في حالة عدم استمرار الإيطالي.
لكن الصحيفة الإسبانية أوضحت أن باريس سان جيرمان يتفاوض مع المدرب الشاب لخلافة المدرب الحالي كريستوف غالتييه.
وأكدت أن زيدان يريد العودة إلى التدريب بعد عامين من الراحة بمحض إرادته، وتلقى عددًا كبيرا من العروض، لكن باريس سان جيرمان كان وما زال الأكثر إلحاحًا على التعاقد معه.
وبحسب "سبورت"، فإن باريس سان جيرمان لا يستطيع إقناع زيدان على الرغم من حقيقة أن فرنسا بأكملها تضغط على اللاعب السابق لقيادة النادي.
ويرتبط زيدان، البالغ من العمر 50 عاما، بعلاقة قوية مع فلورنتينو بيريز، ويعرف المدرب أنه أحد المرشحين لتدريب ريال مدريد وينتظر الأحداث لاتخاذ قرار.
وأكدت الصحيفة أن زيدان سيكون سعيدا بخوض التحدي الثالث له كمدرب في ريال مدريد، بعد أن تولى تدريب الفريق بين يناير 2016 ومايو 2018، ثم بين مارس 2019 ومايو 2021.
وأشارت "سبورت" إلى أن زيدان كان بمثابة "السترة الواقية من الرصاص المثالية" لفلورنتينو بيريز عندما سارت الأمور على نحو خاطئ.
وبعد مغادرته ريال مدريد انتظر زيدان تولي تدريب منتخب فرنسا، لكن نويل لوغريت رئيس الاتحاد الفرنسي المستقيل سخر منه بشكل قبيح وتراجع خطوة إلى الوراء بعد تمديد عقد المدرب الحالي ديديه ديشامب.
لكن زيدان مصمم على العودة إلى التدريبات، وإذا لم يعد لريال مدريد فقد ينتهي به الأمر ليكون مدربا لباريس سان جيرمان كما ذكرت "سبورت".
ويحاول ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان منذ فترة إقناع زيدان بتدريب الفريق، حيث يمكن أن يكون ذلك أفضل هدية يمكن تقديمها لكيليان مبابي.
وينتهي عقد كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد في 2024، لكنه على الأغلب لن يبقى مع الفريق حال فشله في الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا.
ويرتبط أنشيلوتي بتولي تدريب منتخب البرازيل.
وزيدان ليس المدرب الوحيد المرشح لتدريب باريس سان جيرمان، حيث قالت "سبورت" إن الإيطالي أنطونيو كونتي الذي رحل عن توتنهام على رادار النادي الفرنسي حال فشل إقناع زيدان.