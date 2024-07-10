لامين يامال.. ميسي في "يورو 2024" وليس كوبا أمريكا‎

حقق المنتخب الإسباني الفوز على نظيره الفرنسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، مساء الثلاثاء.

وكان لامين يامال هو صاحب هدف التعديل للاروخا في تلك المباراة، حيث سجل في الدقيقة الـ21 بعد هدف فرنسا الوحيد بنحو 13 دقيقة فقط.

ثم أكمل زميله داني أولمو العودة بهدف آخر نجح من خلاله في قلب النتيجة بعدها بأقل من خمس دقائق، وانتهت المواجهة بهذا الشكل.

مستوى يامال في تلك البطولة هو أمر مثير للإعجاب حقًّا، فكل من يشاهده يستغرب كيف يمكن للاعب بهذا العمر أن يقدم كل تلك الشخصية.

موهبة فرضت نفسها

لكن الإجابة هنا بسيطة، إذا كان أي لاعب يملك ذلك القدر من الموهبة مثل لامين يامال فكيف يمكنه ألا يكون على ثقة عالية بنفسه وبقدراته الفنية الرائعة.

في الواقع فهدف يامال ضد فرنسا الذي سجله في نصف النهائي، وجعله أصغر لاعبي اليورو تسجيلًا للأهداف عبر التاريخ هو نسخة من عدة أهداف أخرى سجلها في مسيرته مع المنتخبات الأصغر عمرًا أو مع برشلونة.

موهبة يامال فرضت نفسها على الكل في إسبانيا، وعلى الفريق الأول في برشلونة، وأصبح مؤثرًا بشكل واضح سواء مع ناديه أو منتخب بلاده.

أرقام خرافية

قدم لامين يامال أرقامًا خرافية بالنسبة للاعب في عمره سواء في الدوري الإسباني الموسم الماضي، أو في كأس الأمم الأوروبية الجارية برفقة المنتخب الإسباني.

هدف يامال ضد فرنسا كان المساهمة الرابعة له في تلك البطولة، وبالطبع يحمل الرقم القياسي للهدف الذي سجله أصغر لاعب في تاريخ اليورو.

بالإضافة إلى ذلك نجح خلال مشاركته الأولى في اليورو أن يعادل أرقام أساطير مثل سيسك فابريغاس ودافيد سيلفا، حيث يملك كل منهما ثلاث صناعات في نسخة واحدة من البطولة، بل إن رقمه مرشح للزيادة.

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حان وقت الحسم

صحيح أن لامين يامال حظي ببضع صور مع ليونيل ميسي وهو طفل رضيع في واحدة من أغرب أحداث العالم في السنوات الماضية، قبل حتى أن يُعرف أنه سيكون لاعبًا في برشلونة، لكن هذا لا يعني أن يتفوق لامين على ليونيل.

فحتى ميسي لم يكن حاسمًا بهذا الشكل في مثل عمر يامال، ولا يملك شخصيته ولا قدرته على تغيير مسار المباريات مثل ما يفعل الشاب الموهوب.

يامال في عمر الـ16 عامًا سيخوض نهائي كأس الأمم الأوروبية كأصغر من يلعبه على الإطلاق، بعد أن أصبح أصغر من لعب في البطولة، وأصغر من صنع فيها أهدافاً وأصغر من سجل فيها.

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الخلاصة

يبدو أن يامال بشكل ما حصل على كل موهبة ميسي، وبدأ في إظهارها في يورو 2024، وترك ليونيل دون أي شيء ليقدمه في كوبا أمريكا في الوقت ذاته.

فرغم أن النجم الأرجنتيني قد سجل لتوه هدفه الأول في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصد لقب رجل المباراة، فإن غيابه الغريب عن التهديف والمساهمة في الجولات الماضية يثير الكثير من التساؤلات.