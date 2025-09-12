"تغيرت علاقتنا منذ هذه اللحظة".. مدرب نيوكاسل يشن هجوما على ألكسندر إيزاك

عادت قضية رحيل النجم السويدي ألكسندر إيزاك عن نيوكاسل لتثير الجدل من جديد في محيط فريقه بعدما أدلى المدرب الإنجليزي إيدي هاو باعترافات مثيرة عن لاعبه السابق بعد أيام من توقيعه لنادي ليفربول بصفقة قياسية.

وشهدت علاقة ألكسندر إيزاك مع نيوكاسل أعلى درجات التوتر والخلافات بعدما تمسك هداف الفريق في موسم 2024 ـ 2025 بالانضمام إلى ليفربول رافضا العودة للتدريبات استعدادا للموسم الجديد.

وفاز إيزاك (25 عاما) أخيرًا بنزاعه "المعنوي"، وبعد معركة طويلة حظيت بتغطية إعلامية واسعة، انتقل المهاجم السويدي من نيوكاسل إلى ليفربول مقابل 145 مليون يورو، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل أول ظهور لألكسندر إيزاك، الذي وقع عقدا مع ليفربول يوم 1 سبتمبر الجاري سيستمر حتى 30 يونيو 2031، عاد مدرب نيوكاسل إيدي هاو إلى الحديث عن أكبر أزمة عاشها فريقه خلال الصائفة الماضية.

وقال إيدي هاو إن علاقته توترت كثيرا مع إيزاك بسبب عدم التزامه بوضعيته التعاقدية مع نيوكاسل ولجوئه للإضراب عن التدريبات في وقت حاسم من التحضير للجديد.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة نيوكاسل وولفرهامبتون غدا السبت في الدوري الإنجليزي، قال إيدي هاو: "لطالما كانت علاقتي بأليكس (إيزاك) رائعة، لقد أحببت العمل معه، وآمل أن يكون قد استمتع بالعمل معنا، لكن ما قام به في الصيف الماضي لا يمكن أن يصدر عن لاعب يلتزم باحترام ناديه ووضعيته التعاقدية".

وأضاف: "كان الأمر مفيدًا للطرفين، ساعدناه ليصبح اللاعب الذي هو عليه اليوم، وساعدنا هو كفريق على الوصول إلى مستويات لا تُصدق، لقد كان جزءًا من فريق ناجح للغاية ولكن إضرابه عن التدريبات غير علاقتي به تماما".

وكشف المدرب الإنجليزي أن لجوء ألكسندر إيزاك للإضراب عن التدريبات ومقاطعة تحضيرات الفريق للموسم الجديد كانت نقطة تحول عميقة في علاقة الفريقين.

وأضاف: "لأخبركم أكثر، بمجرد أن بدأ إضرابه، تغيرت علاقتنا، أعتقد أن تلك كانت على الأرجح نقطة تحول عميقة وحاسمة في القطيعة بيننا، من تلك اللحظة سأكون طبعا مع النادي، أصبح التواصل صعبًا معه ولن أدخل في التفاصيل".

ويبدأ ألكسندر إيزاك مشواره رسميا مع ليفربول يوم الأحد المقبل عندما يلعب الريدز، متصدر الترتيب، أمام بيرنلي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.