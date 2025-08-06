خارج حساباته.. جيسوس يتخذ قرارا صارما تجاه 4 لاعبين في النصر

اتخذ المدرب البرتغالي لنادي النصر السعودي جورج جيسوس قرارات حاسمة في شأن 4 من لاعبي الفريق الأول باستبعادهم عن التدريبات قبل أقل من أسبوعين عن خوض منافسات كأس السوبر السعودي.

ويبدأ النصر السعودي الموسم الجديد يوم 19 أغسطس الجاري بالمشاركة في كأس السوبر، حيث يلتقي بنادي الاتحاد في الدور نصف النهائي، على أمل أن يدافع عن الفرصة الثانية في النهائي بعد أن خسر المباراة النهائية للنسخة الماضية ضد الهلال (4 ـ 1).

وقالت مصادر قريبة من النصر إن جورج جيسوس قرر تحويل اللاعبين عبد المجيد الصليهم، وعبد العزيز العليوة، وأوتافيو، وماجد قشيش إلى التدريبات الإنفرادية في مؤشر لخروجهم من حساباته واقتراب رحيلهم عن النادي.

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وأضافت المصادر أن كلا من الصليهم وأوتافيو والعليوة وقشيش شاركوا في بداية الحصة التدريبية صباح اليوم الأربعاء في عمليات الإحماء الجماعية مع بقية اللاعبين، لكن جيسوس قرر أن أن يحولهم إلى التدريب بشكل منفرد، ما يعني أن رحيلهم عن النادي أو عدم ضمهم لقائمة الفريق لموسم 2025 ـ 2026 باتت واردة بشدة.

وكانت أرقام البرتغالي أوتافيو مع النصر في الموسم الماضي ضمن الدوري السعودي للمحترفين مخيبة للآمال إذ شارك في 28 مباراة وأحرز هدفا واحدا فيما صنع 5 أهداف، قبل أن يظهر بأداء متواضع في التحضيرات الجارية استعدادا للموسم الجديد ما دفع مواطنه جيسوس إلى استبعاده.

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وكان اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، خرج من اهتمامات مدربه جورج جيسوس الذي استبعده في مرحلة أولى من معسكر الفريق في النمسا قبل أن يقرر إعادته لاحقاً إلى التدريبات ولكن بشكل فردي حالياً.

أما بخصوص عبد المجيد الصليهم وعبد العزيز العليوة فلم ينجحا في حجز مكان دائم في التشكيلة خلال الفترة الماضية أو إقناع المدرب جورج جيسوس، فيما يبدو أن ماجد قشيش، الظهير الأيسر البالغ من العمر 23 عاماً، فشل في ضمان مكان في قائمة الفريق الأساسية وحتى البديلة.

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ويواجه النصر السعودي في آخر مباراتين وديتين إعداديتين نادي ريو أفيو البرتغالي يوم 7 أغسطس قبل ملاقاة ألميريا الإسباني بعد 3 أيام.

ويعود رفاق كريستيانو رونالدو إلى الرياض قبل السفر لهونغ كونغ لخوض كأس السوبر السعودي 2024 رـ 2025، حيث يلتقون في نصف النهائي مع الاتحاد السعودي.



