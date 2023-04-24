أياكس يواجه خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا

ويكافح الفريق الهولندي من أجل بناء فريق جديد بعد بيع الكثير من المواهب العام الماضي في صفقات قياسية.

وفاز أياكس بالدوري سبع مرات وحل وصيفا في خمس مناسبات أخرى خلال آخر 12 موسما منذ أن أنهى الموسم في المركز الثالث خلف ألكمار وتفينتي أنشيده في 2009.

لكن بعد هزيمة ثقيلة 3-0 أمام أيندهوفن أمس الأحد، تراجع أياكس إلى المركز الثالث قبل أربع مباريات على النهاية.

وقد يزداد الأمر سوءا لأن مواجهته القادمة في الدوري في السادس من مايو ستكون على ملعبه أمام ألكمار الذي يتأخر عنه بنقطتين فقط في المركز الرابع.