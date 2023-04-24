أياكس يواجه خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا
يواجه فريق أياكس أمستردام الأول لكرة القدم خطر إنهاء الموسم في دوري الدرجة الأولى الهولندي خارج المركزين الأول والثاني للمرة الأولى في 13 موسما، وبالتالي الغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويكافح الفريق الهولندي من أجل بناء فريق جديد بعد بيع الكثير من المواهب العام الماضي في صفقات قياسية.
وفاز أياكس بالدوري سبع مرات وحل وصيفا في خمس مناسبات أخرى خلال آخر 12 موسما منذ أن أنهى الموسم في المركز الثالث خلف ألكمار وتفينتي أنشيده في 2009.
لكن بعد هزيمة ثقيلة 3-0 أمام أيندهوفن أمس الأحد، تراجع أياكس إلى المركز الثالث قبل أربع مباريات على النهاية.
وقد يزداد الأمر سوءا لأن مواجهته القادمة في الدوري في السادس من مايو ستكون على ملعبه أمام ألكمار الذي يتأخر عنه بنقطتين فقط في المركز الرابع.
ودفع أياكس، الذي سيلتقي أيندهوفن مرة أخرى يوم الأحد المقبل في نهائي كأس هولندا، ثمن نجاحه خلال المواسم الثلاثة الماضية التي فاز فيها بلقب الدوري الهولندي ووصوله إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019، حيث باع مجموعة كبيرة من مواهبه وخسر جهود المدرب إريك تن هاج الذي انتقل لتدريب مانشستر يونايتد.
وربح أياكس، بطل أوروبا أربع مرات، 216.2 مليون يورو من صفقات بيع اللاعبين في نهاية الموسم الماضي بما في ذلك ما يقرب من 155 مليون يورو حصل عليها من مانشستر يونايتد مقابل التخلي عن البرازيلي أنتوني والمدافع ليساندرو مارتينيز.
لكن رغم هذه الاستفادة المالية الكبيرة، يمر النادي بمرحلة انتقالية يكافح فيها لتعويض المواهب الراحلة.