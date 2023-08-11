لويس إنريكي يأمل بحل للنزاع بين باريس سان جيرمان ومبابي
قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الجديد إنه يأمل بتوصل ناديه إلى حل للنزاع مع كيليان مبابي، مشيرًا إلى أن بطل فرنسا لديه تجربة سابقة بحل مشاكل بعقد المهاجم اللامع.
وتوترت العلاقات بين مبابي وسان جيرمان منذ قال مهاجم فرنسا إنه لن يجدد عقده الذي ينتهي في ختام موسم 2023-2024، حين يمكنه الرحيل عن باريس مجانًا.
وقال ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان إنه لن يسمح لمبابي بالانتقال مجانًا بعد دفع 180 مليون يورو للتعاقد معه، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن النادي الفرنسي قرر تجميد اللاعب وأبعده عن تشكيلته الرئيسة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يختلف فيها الطرفان بسبب العقد، إذ كان من الممكن أن يغادر مبابي مجانًا في نهاية موسم 2021/2022 لكن سان جيرمان رفض عرضًا من ريال مدريد ومدد التعاقد.
وردًا على أسئلة حول مبابي قبل خوض المباراة الافتتاحية للموسم على ملعبه أمام لوريان، غدًا السبت، أبلغ إنريكي الصحفيين قائلًا: "إنها قضية اجتازها النادي من قبل ووجد حلًا مع اللاعب".
وأضاف: "هذا ما أود حدوثه، وفلسفة هذا النادي واضحة جدًا، والنادي فوق أي شيء، وأتفق مع ذلك تمامًا".
ومبابي ليس المرشح الوحيد لمغادرة استاد بارك دي برينس هذا الصيف، إذ تحدثت وسائل إعلام فرنسية عن رحيل نيمار أغلى لاعب في العالم، ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي لاعتبارهم زائدين عن الحاجة.
ورفض إنريكي التعليق على محادثاته مع الثنائي منذ تولّى القيادة، في يوليو/ تموز الماضي، لكنه قال "دعوتهما للانتباه بشدة إلى تصرفاتي لأن قراراتي ستعبّر عن آرائي".
ديمبلي في باريس بنسبة 99%
وارتبط سان جيرمان بشدة بالتعاقد مع عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة، وأكد إنريكي أن ناديه يقترب من إتمام الصفقة.
وأوضح "ليس لاعبًا في سان جيرمان حتى الآن، ولن يكون معنا غدًا، يتبقى شيء بسيط، ليس بنسبة 100% ولكنه في باريس سان جيرمان بنسبة 99%".
كما أشار المدرب الإسباني إلى الأسلوب الذي يريد تطبيقه في سان جيرمان الطامح لتعزيز رقمه القياسي بتحقيق اللقب 12 في الدوري الفرنسي والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الذي لم يظفر به أبدًا رغم هيمنته المحلية.
وقال مدرب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق: "أريد كرة شاملة وهجومية مع الضغط، ونحن محترفون، ونريد جلب السعادة، وأستشعر ذلك مما قاله اللاعبون لي، ونسق التدريبات مرتفع للغاية".