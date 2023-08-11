لويس إنريكي يأمل بحل للنزاع بين باريس سان جيرمان ومبابي

قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الجديد إنه يأمل بتوصل ناديه إلى حل للنزاع مع كيليان مبابي، مشيرًا إلى أن بطل فرنسا لديه تجربة سابقة بحل مشاكل بعقد المهاجم اللامع.

وتوترت العلاقات بين مبابي وسان جيرمان منذ قال مهاجم فرنسا إنه لن يجدد عقده الذي ينتهي في ختام موسم 2023-2024، حين يمكنه الرحيل عن باريس مجانًا.

وقال ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان إنه لن يسمح لمبابي بالانتقال مجانًا بعد دفع 180 مليون يورو للتعاقد معه، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن النادي الفرنسي قرر تجميد اللاعب وأبعده عن تشكيلته الرئيسة.