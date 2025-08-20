ميسي ريال مدريد.. 5 علامات ترعب برشلونة من ماستانتونو

كتب – نور الدين ميفراني

شارك الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو للمرة الأولى برفقة ريال مدريد، حيث دخل بديلًا في الدقيقة الـ67 للمغربي إبراهيم دياز خلال مواجهة أوساسونا، التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى للدوري الإسباني.

وقدَّم النجم البالغ من العمر 18 سنة لمحات فنية رائعة تؤكد قدرته على التألق في ريال مدريد والتحول لنجم في المستقبل وقدم بضع علامات ترعب خصوم الفريق الملكي وخصوصًا الغريم برشلونة.

وسجل كيليان مبابي ركلة جزاء في الشوط الثاني ليمنح ريال مدريد فوزًا صعبًا 1-صفر على ضيفه أوساسونا في مباراته الافتتاحية بدوري الدرجة الأولى الإسباني، ليحصل المدرب تشابي ألونسو على بداية مظفرة في أول مباراة له في الدوري مع صاحب الضيافة.

اقتناع المدرب تشابي ألونسو

كان النجم الأرجنتيني الشاب أول تبديلات المدرب الإسباني خلال المباراة وفضله على لاعبين أقدم منه كالبرازيلي رودريغو، وهو ما يؤكد اقتناع المدرب بمؤهلاته وسيمنحه دقائق لعب أكثر تمهيدًا لأن يكون أساسيًّا في تشكيل "الميرنغي".

الثقة في النفس

رغم أنه يلعب الدقائق الأولى برفقة ناد كبير بحجم ريال مدريد لم يشعر فرانكو ماستانتونو بالضغط، وكان واضحًا ثقته بنفسه وإمكانياته عبر طلب الكرة ولمساته الفنية ومحاولات المراوغة والاختراق.

تنفيذ الضربات الثابتة

تقدم النجم الأرجنتيني الشاب بثقة ليسدد الضربات الثابتة سواء الركنيات والركلات الحرة، وهو ما كان يفعله ذاته حين كان لاعبًا لفريق ريفر بليت الأرجنتيني، رغم أنه لم يكن يتجاوز 17 سنة.

وسيكون للاعب الشاب شأن كبير في الضربات الثابتة برفقة ريال مدريد هذا الموسم وينافس أردا غولر ومبابي وأرلوند.

لاعب مقاتل

يمتاز فرانكو ماستانتونو بالضغط على المنافس ومساعدة الدفاع والقتال على الكرة وهي مميزات يفتقدها ريال مدريد في لاعبي الهجوم.

وأظهر خلال الدقائق الأخيرة قتالية بشكل كبير، حين قاتل في الدقيقة الـ88 لاستعادة الكرة من هجمة خطيرة لفريق أوساسونا.

نجاح الأرجنتينيين في ريال مدريد

نجح عدة أرجنتينيين حملوا قميص ريال مدريد وخرجوا منه كأساطير أبرزهم الراحل ألفريد دي ستيفانو، والذي كان رمزًا للفريق الملكي كلاعب ونجم ورئيسه الشرفي لسنوات.

كما تألق كل من لاعب الوسط ريدوندو والمهاجم غوانزالو هيغواين والجناح آنخيل دي ماريا.

ويستعد فرانكو ماستانتونو للحصول على مشعل الأرجنتينيين في ريال مدريد والنجاح والتألق والفوز بالألقاب.

ومع فوز برشلونة على مايوركا 3-صفر في مباراته الافتتاحية يوم السبت الماضي كانت النقاط الثلاث ضرورية بالفعل للمدرب ألونسو وحقق ذلك في غياب المصابين جود بيلينغهام وفيرلاند ميندي وإدواردو كامافينغا وإندريك، إضافة إلى أنطونيو روديغر الموقوف.