أبوظبي تستضيف كأس السوبر المصري في مايو 2023

كشفت قناة أبوظبي الرياضية عبر موقع "تويتر"، اليوم الخميس، أن مباراة كأس السوبر المصرية 2023 ستقام في الإمارات، في الخامس من مايو المقبل، بين الزمالك بطل الدوري والفائز من لقاء الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر.

ولم يؤكد الاتحادان المصري أو الإماراتي موعد أو مكان المباراة حتى الآن.

وسبق أن استضافت الإمارات مباراة كأس السوبر المصرية 5 مرات، منذ 2015، آخرها، في أكتوبر 2022، وفاز فيها الأهلي 2/0 على الزمالك في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وتشهد هذه المباريات حضورًا جماهيريًا كبيرًا من المصريين المقيمين في الإمارات.

الأهلي هو البطل التاريخي لكأس السوبر بتتويجه باللقب 12 مرة مقابل 4 ألقاب للزمالك.