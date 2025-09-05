ملخص وأهداف مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب مصر فوزا مهما على إثيوبيا في إطار الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مساء الجمعة، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 19 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه بوركينا فاسو. في المقابل، يدخل منتخب إثيوبيا.

ويرتبط منتخب مصر بخوض مباراة أخرى ضمن تصفيات كأس العالم، خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث يحل ضيفًا على نظيره بوركينا فاسو، مساء يوم الثلاثاء المقبل، وهي المباراة التي قد تشهد إعلان التأهل رسميا.

وتقدم "إرم نيوز" في السطور المقبلة تفاصيل مواجهة مصر وإثيوبيا في تصفيات المونديال.

انطلاق المباراة:

دقيقة 5

منتخب مصر يحاول التسجيل مبكرا في ظل ضغط هجومي مبكر

دقيقة 7

تسديدة خطيرة من تريزيغيه، لكن حارس أثيوبيا يتصدى ببراعة

دقيقة 15

ضغط متواصل من منتخب مصر، ومحاولات من كرات عرضية

دقيقة 20

حارس إثيوبيا ينقذ هدفين مؤكدين من تريزيغيه وأسامة فيصل ببراعة

فرصة خطيرة لمنتخب مصر

دقيقة 35

منتخب مصر يواصل إهدار الفرص بطريقة غريبة

دقيقة 40

جووووول منتخب مصر يتقدم عبر محمد صلاح من ضربة جزاء

دقيقة 45

منتخب مصر يضيف الهدف الثاني عبر عمر مرموش من ضربة جزاء

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدفين دون رد

انطلاق الشوط الثاني

دقيقة 50

مراوغة رائعة من زيزو والكرة تصل صلاح لكن يسدد فوق العارضة

دقيقة 60

محمود تريزيغيه يهدر فرصة غريبة أمام المرمى

دقيقة 63

خروج عمر مرموش وزيزو ونزول مهند لاشين وإبراهيم عادل

دقيقة 70

محاولات مستمرة من منتخب مصر لتسجيل الهدف الثالث

دقيقة 80

منتخب مصر مازال يحاصر منافسه الإثيوبي

نزول مصطفى محمد بدلا من تريزيغيه

دقيقة 86

منتخب مصر مازال متقدما بثنائية

دقيقة 90 +4

نهاية المباراة بفوز منتخب مصر بهدفي صلاح ومرموش