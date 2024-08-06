دخل محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري، في أزمة مع محمود الخطيب رئيس النادي بسبب رفض الأخير، لعرض احتراف وصل للاعب من نيس الفرنسي.

ويرتبط محمد عبدالمنعم بخطوة الرحيل عن بطل أفريقيا هذا الصيف، بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع الفريق على مدار الموسمين الماضيين.

ووفقًا لِما ذكره موقع "فوت ميركاتو"، فإن نيس أرسل عرضًا جديدًا لشراء محمد عبدالمنعم بقيمة 3.5 مليون دولار، فيما رفض مسؤولو الأهلي هذا العرض أيضًا، ويطالب بتفاوض أكثر جدية والوصول إلى رقم قريب من الـ6 ملايين دولار، التي حددها لبيع اللاعب، وتعديل نظام السداد.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن عبدالمنعم طلب من الخطيب الموافقة على احترافه، خاصة وأن هذه رغبته الأولى والأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن عبدالمنعم هدد بالانقطاع عن التدريبات في حال عدم الموافقة على عرض نيس الفرنسي.

وأضاف: "الخطيب وعد عبدالمنعم بالموافقة على العرض في حال رفع القيمة المالية إلى 5 ملايين دولار".

وأتم أن عبدالمنعم رفض خاصة وأن العرض يمكن رفعه إلى 4 ملايين دولار، فقط وطلب من الخطيب تسهيل الأمور.

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ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد عبدالمنعم مع النادي الأهلي بنهاية الموسم المقبل، كما أن اللاعب، في الوقت الحالي، يرفض فكرة التجديد، لا سيّما مع رغبته بخوض تجربة احترافية.

وربطت تقارير، في الآونة الأخيرة، اللاعب بالرحيل في نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما نشر رسالة، في الآونة الأخيرة، عبر حسابه على منصة "إنستغرام" يوجه خلالها الشكر للجمهور، وتلميحه لمغادرة الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي