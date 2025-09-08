مبلغ ضخم.. كم تبلغ مكافأة الفيفا لتونس والمغرب بعد التأهل لكأس العالم؟

زف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خبرًا سارًا لمنتخبي تونس والمغرب بعد ضمانهما التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، إذ ينتظر كل منهما الحصول على مكافآت مالية ضخمة تخصصها الفيفا للمنتخبات المشاركة في المونديال.

تأهل تاريخي لتونس

حسم منتخب تونس بطاقة التأهل للمرة السابعة في تاريخه، بعد فوزه مساء الاثنين على غينيا الاستوائية بهدف دون رد.

واعتلى نسور قرطاج صدارة المجموعة الثامنة برصيد 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل واحد، ليبقى دون أي هزيمة.

وبهذا، ضمنت تونس أن تكون ثاني منتخب إفريقي يصل رسميًا إلى كأس العالم بعد المغرب.

المغرب أول الواصلين

منتخب المغرب كان السبّاق إلى حجز مقعده، بعدما ضمن التأهل منذ الجولة السادسة بانتصار كاسح على النيجر بخماسية نظيفة.

وواصل "أسود الأطلس" عروضهم القوية، إذ عززوا صدارتهم بالفوز 2-صفر على زامبيا مساء الاثنين، ليؤكدوا تفوقهم في المجموعة.

كم سيحصل المنتخبان؟

بحسب تقارير صحفية، يمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم كل منتخب متأهل 1.5 مليون دولار أمريكي كمساهمة في تكاليف الإعداد والتحضير للمونديال.

كما سيحصل كل منتخب على مكافأة مالية أخرى تصل إلى 9 ملايين دولار نظير المشاركة في النهائيات.

وبذلك، تضمن تونس والمغرب الحصول على دعم مالي ضخم يفتح المجال أمام تحضيرات قوية تليق بتمثيل القارة الإفريقية في مونديال 2026.