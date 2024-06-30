منافسة قوية بين الأهلي والهلال لضم نجم آرسنال
كشفت تقارير صحفية عن دخول ناديي الهلال والأهلي السعوديين في سباق قوي لضم توماس بارتي، نجم آرسنال الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.
ويبحث الفريقان عن تدعيم خط الوسط بجلب اللاعب الغاني هذا الصيف.
ووفقا لما ذكرته أخيرا شبكة "ESPN"، فإن آرسنال سيوافق على رحيل لاعب خط الوسط توماس بارتي إلى الدوري السعودي.
وأشارت إلى أن "الغانزر" يرغب في الاستماع إلى العروض المقدمة لنجمه الغاني، وسيوافق على رحيل بارتي إلى السعودية، حال وصول عرض مناسب.
وقال الإعلامي الرياضي أكرم كونور، عبر حسابه على "إكس"، إن التنافس قائم بين الأهلي والهلال للفوز بخدمات توماس بارتي.
ولم يكشف "كونور" عن العروض المالية التي من المقرر أن يقدمها الناديان للفوز بصفقة ضم اللاعب.
ولا يعد بارتي، البالغ من العمر 31 عاما، من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.
ولعب توماس بارتي 16 مباراة فقط في الموسم الماضي 2023-2024 مع آرسنال، لكنه لم يعرف طريق هز الشباك.
ويلعب بارتي في آرسنال منذ انتقاله للفريق الصيف قبل الماضي 2022 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني.
ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الأهلي في نصف نهائي السوبر السعودي في أغسطس المقبل.
ونجح "الزعيم" في حصد الثلاثية المحلية: الدوري السعودي، وكأسي الملك والسوبر في الموسم الماضي.