منافسة قوية بين الأهلي والهلال لضم نجم آرسنال

ولم يكشف "كونور" عن العروض المالية التي من المقرر أن يقدمها الناديان للفوز بصفقة ضم اللاعب.

ولا يعد بارتي، البالغ من العمر 31 عاما، من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

ولعب توماس بارتي 16 مباراة فقط في الموسم الماضي 2023-2024 مع آرسنال، لكنه لم يعرف طريق هز الشباك.

ويلعب بارتي في آرسنال منذ انتقاله للفريق الصيف قبل الماضي 2022 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الأهلي في نصف نهائي السوبر السعودي في أغسطس المقبل.

ونجح "الزعيم" في حصد الثلاثية المحلية: الدوري السعودي، وكأسي الملك والسوبر في الموسم الماضي.