إيقاف ملاكم متوفى لأربع سنوات بسبب المنشطات

كشفت تقارير صحفية عن واقعة هي الأغرب في عالم الرياضة في السنوات الأخيرة، بعد ما تعرض له الملاكم الراحل عن عالمنا مويسيس كاليروس الشهير بـ "تاز".

ما حدث بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، أن الملاكم المكسيكي الشهير تم إيقافه لمدة أربعة أعوام عن طريق الهيئة الإنجليزية لمكافحة المنشطات.

لكن ما لم تعلمه الهيئة أن الملاكم كان قد توفي بالفعل في الأول من مارس الماضي على إثر سكتة قلبية تعرض لها في منزله في نويفو ليون.

الإيقاف الذي تم الإعلان عنه قبل أيام؛ جاء بسبب ثبوت تعاطي تاز لجرعات مكثفة من الكوكايين والبنزويليكغونين خلال النزال الأخير له.