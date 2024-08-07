أثارت التقارير الإعلامية بشأن اقتراب المهاجم البرازيلي ريتشارليسون، لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، من الانضمام للأهلي السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ضيق وغضب جماهير "الراقي".

ودشنت الجماهير هاشتاغا تحت اسم "ريتشارليسون للأهلي مرفوض" عبر منصات التواصل الاجتماعي ليظهروا اعتراضهم على محاولات النادي لضم اللاعب البرازيلي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لِما ذكرته شبكة "توك سبورت" العالمية، فإن الأهلي السعودي عرض 60 مليون يورو على توتنهام من أجل انضمام البرازيلي لصفوفه.

وأكد الموقع أن الأمور تسير في طريقها نحو إتمام الصفقة في ظل رغبة ريتشارليسون في الانضمام إلى دوري روشن السعودي.

وجاء اعتراض جمهور الأهلي السعودي على اللاعب بسبب كثرة إصاباته، والتي أبعدته عن توتنهام ومنتخب البرازيل في بضع مباريات الموسم الماضي.

من جانبه، نفى الإعلامي الرياضي مشعل العتيبي، وجود أي تحركات من إدارة الأهلي لحسم صفقة ضم مهاجم جديد، قائًا: "لم يحسم موضوع المهاجم حتى الآن، ولا يوجد شي رسمي".

ويبحث النادي الأهلي تدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل ارتباط الفريق بمسابقات محلية وقارية خلال الموسم الجديد.

وساهم ريتشارليسون في 16 هدفًا بقميص توتنهام بالموسم الماضي.

صاحب الـ27 عامًا خاض 48 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي، وتمكن من تسجيل 20 هدفًا.