شهدت قضية وفاة أحمد رفعت لاعب منتخب مصر السابق تطورًا جديدًا وكبيرًا، بعد ما يقرب من شهر على وفاته.

وكشفت قناة "صدى البلد" عن إعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعليماته بإحالة القضية إلى النيابة العامة؛ لكشف ملابسات وكواليس ما حدث في هذا الملف.

وفارق أحمد رفعت الحياة عن عمر يناهز 31 عامًا، بعد تعرضه لمشاكل صحية في القلب خلال الفترة السابقة لوفاته.

وسقط رفعت على أرض ملعب الإسكندرية قبل نهاية لقاء فريقه مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري بالدوري المصري.

ولكن شقيق اللاعب فجر مفاجآت بعد رحيل الأخير، مطالبًا بسؤال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية والرئيس التنفيذي السابق لنادي مودرن سبورت عما تعرض له رفعت.

ودار جدل واسع حول قضاء اللاعب عقوبة بسبب تهربه من أداء الخدمة العسكرية لسفره خارج مصر من دون موافقة الجهات المعنية؛ وهو ما أنهى سريعًا رحلة إعارته إلى نادي الوحدة الإماراتي.

وأعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة المصري، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بوفاة أحمد رفعت.

وأصدرت أندية عدة بيانات نعي للفقيد الراحل الذي دافع عن ألوان الزمالك والمصري والاتحاد وإنبي، بجانب الوحدة الإماراتي.