أسكتلندا ليست الخصم الوديع.. 9 مرات عكر فيها "جيش الترتان" صفو ألمانيا

تنطلق مباريات "يورو 2024" بمواجهة قوية لأصحاب الأرض، المنتخب الألماني، أمام نظيره الأسكتلندي ضمن مباريات المجموعة الأولى.

المباراة قد يظنها البعض سهلة على المنتخب الألماني، الذي يستضيف البطولة ويسعى أخيرًا لتحقيق إنجاز قاري غائب منذ سنوات طويلة.

لكن الوضع على أرض الواقع يقول عكس ذلك تمامًا، فالمنتخب الأسكتلندي ليس بالخصم الهين، ولن يكون رقمًا سهلًا أبدًا أمام نظيره الألماني.

خير دليل على ذلك هو سجل مواجهات الفريقين تاريخيًّا، حيث قد يتوقع البعض اكتساحًا كاملًا من المنتخب الألماني لنظيره الأسكتلندي، لكن بالعكس، فقد تعثرت "الماكينات" في أكثر من نصف مواجهاتها أمام "جيش الترتان".