أسكتلندا ليست الخصم الوديع.. 9 مرات عكر فيها "جيش الترتان" صفو ألمانيا
تنطلق مباريات "يورو 2024" بمواجهة قوية لأصحاب الأرض، المنتخب الألماني، أمام نظيره الأسكتلندي ضمن مباريات المجموعة الأولى.
المباراة قد يظنها البعض سهلة على المنتخب الألماني، الذي يستضيف البطولة ويسعى أخيرًا لتحقيق إنجاز قاري غائب منذ سنوات طويلة.
لكن الوضع على أرض الواقع يقول عكس ذلك تمامًا، فالمنتخب الأسكتلندي ليس بالخصم الهين، ولن يكون رقمًا سهلًا أبدًا أمام نظيره الألماني.
خير دليل على ذلك هو سجل مواجهات الفريقين تاريخيًّا، حيث قد يتوقع البعض اكتساحًا كاملًا من المنتخب الألماني لنظيره الأسكتلندي، لكن بالعكس، فقد تعثرت "الماكينات" في أكثر من نصف مواجهاتها أمام "جيش الترتان".
خصم صعب
في أكثر من 50 عامًا لعب فيها الفريقان ثماني مواجهات ما بين تصفيات كأس العالم والمباريات الودية، لم ينجح المنتخب الألماني في تحقيق سوى فوز وحيد على أسكتلندا في الفترة بين 1929 و1973.
ثلاثة انتصارات لصالح أسكتلندا، وأربعة تعادلات من بينها تعادل في تصفيات كأس العالم 1970.
في حين حقق المنتخب الألماني في تلك الفترة فوزا وحيدا على نظيره الأسكتلندي بشقّ الأنفس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أيضًا في نفس تصفيات كأس العالم ذاتها.
انتصارات بشق الأنفس
نستطيع بكل أريحية أن نقول إن المنتخب الألماني لم يسبق له أن حقق فوزا مريحا على نظيره الأسكتلندي طوال تاريخه سوى في المباراة التي جمعت بينهما في كأس الأمم الأوروبية "يورو 1992"، عندما فازت الماكينات بهدفين نظيفين.
ذلك الفوز الذي افتتح فيه كارل هاينز ريديل التسجيل في الدقيقة الـ30 كان الوحيد المريح لألمانيا على أسكتلندا، وما دون ذلك كانت كل المباريات تنتظر الدقيقة الـ 90 وصافرة الحكم حتى يتأكد فوز الماكينات.
صحيح أن أسكتلندا لم تنجح في الفوز على ألمانيا طيلة 65 عاما سوى مرة وحيدة، وكانت ودية، إلا أنها لا ترفع راية الاستسلام قطُّ ضد الماكينات، على عكس منتخبات أخرى تخسر بالنصف دستة وأكثر، مثل البرازيل.
الخلاصة
تواجه الفريقان من قبل في 17 مناسبة، وسقطت الماكينات في شباك "جيش الترتان" في تسع مرات منها ما بين التعادل والهزيمة.
حتى تلك المباريات التي حققت فيها ألمانيا الفوز على أسكتلندا لم تحقق الماكينات ذلك بشكل مريح أبدًا، ففي كل مرة كان الفريق يفوز بشق الأنفس بفارق هدف وحيد، عدا مرة واحدة في كأس الأمم عام 1992.
إذن، ألمانيا لن تجد خصمًا سهلًا أمامها في مباراتها الافتتاحية في كأس الأمم الأوروبية التي تستضيفها، وتأمل أن تحققها وتنهي بها سلسلة مشاركاتها المخيبة للآمال قاريًّا وعالميًّا في السنوات الأخيرة.
حتى لو سجلت "الماكينات" هدفًا، فهذا لن يعني أن المباراة تتجه نحوهم، فالمنتخب الأسكتلندي سيبقيهم في حالة قلق وانتباه حتى اللحظات الأخيرة من عمر المواجهة، ما لم يتم إضافة هدف آخر يؤكد الفوز في وقت مبكر.