مغامرة الهلال تمنح المنافسين هدية قبل بداية الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية عن خطة الهلال في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، والتي سيحاول الفريق من خلالها أن يعطي نفسه فرصة جيدة للمنافسة في الموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير رودي غاليتي، عبر حسابه على منصة "إكس"، الذي أكد أن الهلال لن يحاول الدخول في صفقات رنانة بسوق الانتقالات الصيفية، وأن "الزعيم" سيكتفي فقط بضم لاعبين تحت الـ20 عاما، للاستفادة من أماكن المحترفين المتاحة له.

وأكد غاليتي أن المدير الفني الحالي للفريق جورجي جيسوس، سعيد للغاية بالأسماء التي يملكها الفريق والتشكيلة التي حققت أرقامًا قياسية ونجحت على المستوى المحلي على نحو واضح.

تظهر هنا المغامرة التي نتحدث عنها، والتي قد تكون سببًا في حصول منافسي الهلال على بعض الهدايا السهلة في الفترة المقبلة.