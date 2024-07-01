مغامرة الهلال تمنح المنافسين هدية قبل بداية الموسم الجديد
كشفت تقارير صحفية عن خطة الهلال في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، والتي سيحاول الفريق من خلالها أن يعطي نفسه فرصة جيدة للمنافسة في الموسم الجديد.
جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير رودي غاليتي، عبر حسابه على منصة "إكس"، الذي أكد أن الهلال لن يحاول الدخول في صفقات رنانة بسوق الانتقالات الصيفية، وأن "الزعيم" سيكتفي فقط بضم لاعبين تحت الـ20 عاما، للاستفادة من أماكن المحترفين المتاحة له.
وأكد غاليتي أن المدير الفني الحالي للفريق جورجي جيسوس، سعيد للغاية بالأسماء التي يملكها الفريق والتشكيلة التي حققت أرقامًا قياسية ونجحت على المستوى المحلي على نحو واضح.
تظهر هنا المغامرة التي نتحدث عنها، والتي قد تكون سببًا في حصول منافسي الهلال على بعض الهدايا السهلة في الفترة المقبلة.
احتياجات الهلال الفنية
يحتاج الهلال دعم نفسه في عدة مراكز قبل بداية الموسم الجديد، ولن يكون ضم لاعبين فقط تحت السن كافيًا من أجل تلبية تلك الاحتياجات كافة.
ستكون أبرز الأماكن التي يحتاج فيها "الزعيم" للدعم تخص مركز رأس الحربة، الذي يتواجد فيه في الوقت الحالي ألكسندر متروفيتش، نجم صربيا، لكن عند غيابه لا يوجد رأس حربة بالقوة نفسها.
في الوقت نفسه يحتاج مركز الظهير الأيسر لبعض الدعم، بالإضافة إلى أهمية وجود بديل لمالكوم على المستوى نفسه من القوة، ولاعب وسط ملعب مهاجم أيضًا.
الخصوم والدعم القوي
ارتبطت الأندية المنافسة للهلال بالكثير من الأسماء الكبيرة في سوق الانتقالات الصيفية؛ مما يعني إنهم سيبحثون عن منافسة الزعيم بقوة في الموسم الجديد.
وكانت من الأسماء التي ارتبطت بالنصر كيفن دي بروين، نجم وسط مانشستر سيتي، وأليسون بيكر، حارس ليفربول، ورافاييل فاران، لاعب مانشستر يونايتد السابق، وموسى ديابي، نجم أستون فيلا، وغيرها من الأسماء.
وارتبط الأهلي السعودي بعدة مهاجمين كبار مثل روميلو لوكاكو، وفيكتور أوسيمين، وتوماس بارتي، وغيرهم من الأسماء اللامعة في أوروبا بالوقت الحالي.
أما الاتحاد فقد ارتبط اسمه بأسماء مثل محمد قدوس، نجم وست هام، وأديمولا لوكمان، وظهر اسم إسماعيل بن ناصر، نجم ميلان.
ويرتبط معظم كبار الدوري السعودي بأسماء قوية، لذلك لن تكون المنافسة سهلة أبدًا على الهلال في الموسم الجديد، وفكرة انسحابه من مثل تلك الصفقات سعيًا لضم نجوم شباب فقط قد تكون هدية للخصوم الذين لن يجدوا منافسة قوية في محاولات ضم هؤلاء.
موسم طويل بحاجة لقائمة تتناسب معه
سيكون موسم الهلال صعبًا وطويلًا للغاية، فأولًا هو بطل كل البطولات السعودية في الموسم الماضي، والكل يريد أن يقدم أفضل ما لديه أمامهم، وثانيًا فالفريق سيخوض مباريات السوبر والدوري والكأس ودوري النخبة الآسيوي.
أضف إلى كل هؤلاء بطولة كأس العالم للأندية في حلتها الجديدة التي تنطلق في الصيف في الولايات المتحدة الأمريكية.
سيضيف كل ذلك إلى أعباء الهلال، الذي سيكون في حاجة إلى قائمة قوية من اللاعبين في ظل تقليص القوائم أيضًا؛ ما سيؤثر سلبًا مع كثرة اللقاءات.
في النهاية قد تنجح مغامرة الهلال، لكنها قد تكون مفيدة لخصومه أكثر منه في الوقت نفسه، ولن يحسم ذلك سوى الاطلاع على أداء ونتائج الفريق في الموسم الجديد.