كيف غيرت التعاقدات الجديدة موقف مبابي مع باريس سان جيرمان؟

كشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية عن أسرار التحول الكبير في أزمة كيليان مبابي وإدارة ناديه باريس سان جيرمان، بعدما أخذت منعطفا كبيرا بعودة اللاعب للتدريبات الجماعية.

وأعلن باريس سان جيرمان، يوم الأحد، عودة مبابي للتدريبات بعد فترة من استبعاد اللاعب من الجولة الآسيوية، وإبعاده عن تدريبات الفريق الأول.

وقالت الصحيفة في تقريرها، اليوم الاثنين: "في تغير غير متوقع ولم يكن يخطر على بال أحد، خلال الـ48 ساعة الماضية، فإن مبابي لم يعد منغلقاً تماماً أمام فكرة التجديد".

وأضاف التقرير: "الطرفان، باريس سان جيرمان ومبابي، أصبحا أكثر هدوءاً الآن ومن المتوقع أن يعودا سريعا لطاولة المفاوضات لمناقشة هذا الخيار الذي يجعل اللاعب لا يغادر بالمجان بنهاية الصيف المقبل".