كيف غيرت التعاقدات الجديدة موقف مبابي مع باريس سان جيرمان؟
كشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية عن أسرار التحول الكبير في أزمة كيليان مبابي وإدارة ناديه باريس سان جيرمان، بعدما أخذت منعطفا كبيرا بعودة اللاعب للتدريبات الجماعية.
وأعلن باريس سان جيرمان، يوم الأحد، عودة مبابي للتدريبات بعد فترة من استبعاد اللاعب من الجولة الآسيوية، وإبعاده عن تدريبات الفريق الأول.
وقالت الصحيفة في تقريرها، اليوم الاثنين: "في تغير غير متوقع ولم يكن يخطر على بال أحد، خلال الـ48 ساعة الماضية، فإن مبابي لم يعد منغلقاً تماماً أمام فكرة التجديد".
وأضاف التقرير: "الطرفان، باريس سان جيرمان ومبابي، أصبحا أكثر هدوءاً الآن ومن المتوقع أن يعودا سريعا لطاولة المفاوضات لمناقشة هذا الخيار الذي يجعل اللاعب لا يغادر بالمجان بنهاية الصيف المقبل".
وتابع: "مبابي أخبر إدارة ناديه مطلع الأسبوع الماضي أنه لا يعتزم مغادرة النادي بل استكمال عقده حتى نهايته، وهو ما أصبح الآن مؤكداً، وسيبدأ اللاعب موسمه السابع في باريس سان جيرمان".
وأوضحت الصحيفة: "بعد سوق الانتقالات الجيدة التي قام بها النادي فإن مبابي يرى أن ما حدث بادرة حسنة، ولم يعد منغلقاً على فكرة تجديده لعقده، اللاعب قام بمراجعة موقفه الذي كان رافضا أي طرح للتجديد بعد أن شعر بالخيانة من ميركاتو السنة الماضية وتخلف النادي عن كل الوعود التي تم تقديمها له".
وأردف: "مبابي راض عن التعاقدات التي قامت بها إدارة ناديه خلال هذا الميركاتو بالتعاقد مع مهاجم صريح، غونزالو راموس، وجلب صديقه عثمان ديمبلي من برشلونة، حيث جلس بجانبه بالملعب يوم السبت في مواجهة لوريان، كما ينتظر بقية التعاقدات المقبلة، وأبرزها كولو مواني والشاب برادلي باركولا".
وأبرزت الصحيفة: "لويس إنريكي هو الآخر أبدى سعادته بعودة مبابي لتدريبات الفريق، لإيمانه بأن كيليان سيقدم هدفا جيدا لمشروعه وسيكون له دور حاسم بأسلوب لعبه الفترة المقبلة".
وحضر مبابي مباراة لوريان في الجولة الافتتاحية للدوري الفرنسي يوم السبت من المقصورة الرئيسية رفقة عائلته.
ويسير مبابي في طريق تجديد عقده مع سان جيرمان حتى يونيو 2025، مع حصوله على وعد من الإدارة بالسماح له بالرحيل عن النادي في الصيف المقبل، والذهاب إلى ريال مدريد الإسباني.
واستهل باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي المسابقة في الموسم الجديد بتعادل سلبي مع لوريان على ملعبه ووسط جمهوره.
وخاض باريس سان جيرمان أول مباراة رسمية له رفقة المدير الفني الإسباني لويس إنريكي الذي تولى المهمة مع بداية الموسم.