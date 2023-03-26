جماهير كامب نو تهتف لميسي في دوري الملوك (فيديو)
دوت هتافات جماهير نادي برشلونة الإسباني المتواجدة في ملعب "كامب نو" لمتابعة بطولة "كأس الملوك" الودية، باسم نجمها السابق ليونيل ميسي، بعد أنباء عودته للفريق الموسم المقبل.
وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ومن حقه التوقيع لأي ناد مجانًا.
وتقام اليوم الأحد مباراة نصف نهائي دوري الملوك التي ينظمها جيرارد بيكيه لاعب برشلونة السابق في ملعب الكامب نو.
وهتفت جماهير برشلونة باسم ليونيل ميسي، حيث امتلأ ملعب الكامب عن آخره، وهتفت الجماهير بحرارة للنجم الأرجنتيني، بعد أنباء عن عودته للفريق الكتالوني مرة أخرى.
ولا يزال رئيس برشلونة خوان لابورتا يحلم باستعادة النجم الأرجنتيني، بعد التجربة السيئة، في صيف 2021، عندما أكد له أن كل شيء يسير بشكل صحيح لضمان تجديده، اضطر في النهاية إلى فتح الباب له ليغادر إلى باريس.
وقال خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، إن إدارة ناديه ستعمل على تحسين العلاقة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الأسبق خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت عن آخر التطورات الخاصة بسعي نادي برشلونة لاستعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو المقبل.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "برشلونة لا يريد اتخاذ خطوة غير ناجحة مع ميسي، وكما هو معروف فإن خوان لابورتا، رئيس النادي، يريد عودته للفريق".
وأضافت الصحيفة: "من ناحية المال فعرْض برشلونة لن يكون الأفضل، ولكن كل شيء يعتمد على إرادة ليونيل ميسي، والنادي يريد معرفة رغبة النجم الأرجنتيني الآن، خاصة وأنهم يعتقدون أنه يريد الاستمرار في أوروبا عن أي عروض أخرى لديه من الدوريين الأمريكي أو السعودي".
وأشارت: "تبقى الآن معرفة قرار ميسي الذي عليه أن يقبل دورًا مختلفًا بالفريق وفي غرفة الملابس نظرًا لعمره والقيادة التي ظهرت في غيابه، كل شيء سيعتمد على قراره، والنادي يتوقع أن يصل قراره على شكل معلومة من قبل أحد اللاعبين أو عن طريق تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبلوغرانا".
ونجح جيرارد بيكيه نجم برشلونة السابق في تنظيم "دوري الملوك" بملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني.
ووفقًا لبيكيه فإن البطولة عبارة عن: " دوري مغلق مكون من 10 فرق، دون صعود وهبوط، وتقام مباريات ربع ونصف النهائي، وسيلعب 26 مارس (آذار) في الكامب نو".