جماهير كامب نو تهتف لميسي في دوري الملوك (فيديو)

ولا يزال رئيس برشلونة خوان لابورتا يحلم باستعادة النجم الأرجنتيني، بعد التجربة السيئة، في صيف 2021، عندما أكد له أن كل شيء يسير بشكل صحيح لضمان تجديده، اضطر في النهاية إلى فتح الباب له ليغادر إلى باريس.

وقال خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، إن إدارة ناديه ستعمل على تحسين العلاقة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الأسبق خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت عن آخر التطورات الخاصة بسعي نادي برشلونة لاستعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو المقبل.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "برشلونة لا يريد اتخاذ خطوة غير ناجحة مع ميسي، وكما هو معروف فإن خوان لابورتا، رئيس النادي، يريد عودته للفريق".

وأضافت الصحيفة: "من ناحية المال فعرْض برشلونة لن يكون الأفضل، ولكن كل شيء يعتمد على إرادة ليونيل ميسي، والنادي يريد معرفة رغبة النجم الأرجنتيني الآن، خاصة وأنهم يعتقدون أنه يريد الاستمرار في أوروبا عن أي عروض أخرى لديه من الدوريين الأمريكي أو السعودي".

وأشارت: "تبقى الآن معرفة قرار ميسي الذي عليه أن يقبل دورًا مختلفًا بالفريق وفي غرفة الملابس نظرًا لعمره والقيادة التي ظهرت في غيابه، كل شيء سيعتمد على قراره، والنادي يتوقع أن يصل قراره على شكل معلومة من قبل أحد اللاعبين أو عن طريق تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبلوغرانا".