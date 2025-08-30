logo
منتخب البرتغال لـ"إرم نيوز": هذا سر منح قميص ديوغو جوتا لنجم الهلال السعودي

الراحل ديوغو جوتا مع روبن نيفيزالمصدر: مواقع التواصل
30 أغسطس 2025، 10:36 م

كشف فرانشيسكو أبرو، المتحدث الرسمي باسم منتخب البرتغال لكرة القدم، عن سبب منح رقم قميص الراحل ديوغو جوتا، لاعب ليفربول إلى زميله روبن نيفيز، نجم خط وسط الهلال السعودي.

وأعلن الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال خلال الساعات الماضية أن المنتخب كرّم الراحل ديوغو جوتا بمنح قميصه رقم 21 لصديقه المقرب وزميله السابق روبن نيفيز، لاعب الهلال.

 وكان الثنائي نيفيز وجوتا زميلين في نادي ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما جمعتهما علاقة صداقة قوية للغاية.

وقال فرانشيسكو أبرو، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "منتخب البرتغال قام بمنح القميص رقم 21 الخاص بـ ديوغو جوتا إلى صديقه المقرب وصديقه السابق نيفيز؛ نظرًا لقوة العلاقة التي كانت بينهما".

 وأكمل: "قرار منح القميص لـ نيفيز اتخذته عائلته بالإجماع، وكذلك وافق عليه مدرب المنتخب، والاتحاد البرتغالي لكرة القدم، وجميع القائمين على الكرة في البلاد".

 وتوفي البرتغالي ديوغو جوتا مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، في حادث سير مروع بالقرب من منطقة زامورا عند الكيلومتر 65 من الطريق A-52.

