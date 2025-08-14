منافس زيزو.. الأهلي المصري يتعاقد مع نجم الدوري الأمريكي

تعاقد الأهلي المصري مع لاعب محترف في الدوري الأمريكي لكرة القدم لتدعيم صفوفه خلال الموسم الحالي.

وتعاقد الأهلي مع عدة صفقات لتدعيم صفوفه في الموسم الحالي على رأسها التونسي محمد علي بن رمضان ومحمود حسن "تريزيغيه" وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمد شريف.

وكشفت قناة "أون سبورت" عن متابعة إدارة الأهلي لملف مزدوجي الجنسية في الفترة الماضية، وهو ما أسفر عن التعاقد مع محمد شادي لاعب فريق الناشئين مواليد 2009 بعدما كان محترفاً في الدوري الأمريكي.

ويبلغ محمد شادي 16 عاماً، ويلعب في مركز الجناح الهجومي على الجانب الأيمن وهو نفس مركز أحمد مصطفى "زيزو" المنضم حديثاً عقب نهاية عقده مع الزمالك.

أخبار ذات علاقة ردود فعل غاضبة.. 3 مؤشرات للإطاحة بريبيرو من الأهلي سريعا

وأشارت إلى أن التواصل جاء مع اللاعب من جانب وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي والذي أقنع والد اللاعب بانتقال نجله إلى الفريق الأحمر، كما أنه انتظم في تدريبات فريق الناشئين.

وكان الأهلي قد استغنى مؤخراً عن خدمات لاعبه الفلسطيني وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي في صفقة تكلفت 7.5 مليون دولار أمريكي.

أخبار ذات علاقة إمام عاشور لن يجدد إلا بهذه الشروط.. خالد الغندور يصدم جمهور الأهلي

ورحل أيضاً عن صفوف الأهلي بعض اللاعبين مثل رامي ربيعة وأكرم توفيق والحارس حمزة علاء وعمرو السولية والتونسي علي معلول.