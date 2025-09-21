كم ثمن البشت العربي الذي منحه إبراهيم الفريان لكريستيانو رونالدو؟ (فيديو)

كشف الإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان عن ثمن "البشت العربي" الذي منحه للأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، عقب مواجهة الرياض، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء السبت، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وتلقى النجم البرتغالي الهدية الرائعة بعد نجاحه في تسجيل هدفين، ساعد من خلالهما على فوز ناديه النصر على نادي الرياض بنتيجة 1/5، في مباراة أُقيمت على أرض ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وعقب اللقاء، نشر الفريان فيديو عبر حسابه عل منصة "إكس" يُظهر إهداءه البشت السعودي لرونالدو، إذ قام بإلباسه إياه قبل أن يقبله، في لقطة لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجماهير.

وبدا رونالدو سعيدًا بعد تلقيه الهدية، وقد أعرب عن شكره إلى إبراهيم الفريان.

وقال الفريان في تصريحات لصحيفة "عكاظ": "هذا البشت كان معي في الصين خلال مباريات كأس السوبر السعودي وحاولت إهداءه لرونالدو ولكن محاولتي انتهت بالفشل لأن النصر لم يفز بالسوبر والمترجم قال لي صعب يحصل عليه وهو مهزوم، ودفعت فيه 10 آلاف ريال وتم تطريزه باسم رونالدو وصورته، وحرصت أن يرتديه قبل اليوم الوطني السعودي".

وأضاف: "هذا الأمر لم أكن مرتبًا له مع رونالدو، بالعكس حاولت فعله سابقًا كما ذكرت، ولكن لم أنجح إلا أمس بعد الفوز على الرياض".

المشهد الذي شاهده الجمهور في ملعب "الأول بارك" أعاد للأذهان اللحظة التاريخية التي ارتدى فيها الأرجنتيني ليونيل ميسي "البشت" العربي عقب تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022 في قطر، حيث أهداه آنذاك الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للبطل الأرجنتيني خلال مراسم التتويج بعد الفوز على فرنسا في النهائي.