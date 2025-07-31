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رياضة

وكيل مارسيل كولر ينهي الجدل حول شكوى الأهلي المصري للفيفا

وكيل مارسيل كولر ينهي الجدل حول شكوى الأهلي المصري للفيفا
مارسيل كولرالمصدر: الموقع الرسمي للنادي الأهلي المصري
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 3:05 م

حسم دينو لامبرتي، وكيل أعمال المدرب السويسري مارسيل كولر، الجدل حول الأنباء التي ترددت بشأن توجيه إنذار لإدارة الأهلي المصري تمهيداً لتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأقيل كولر من تدريب الأهلي المصري في شهر أبريل الماضي بعد خروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على يد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

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 ونشر لامبرتي بياناً رسمياً عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام قائلاً: "من باب الاحترام والتقدير المتبادل بين الأهلي ومارسيل كولر، نعلن بموجب هذا أننا قمنا بحل ودي لجميع الأمور المتعلقة بعقد مارسيل كولر".

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 وأضاف: "بعد إنهاء العقد، حصل مارسيل كولر على ما يعادل راتب ثلاثة أشهر كشرط جزائي مع كل ما تبقى من أجور ومكافآت الموسم المنتهي يوم 30 يونيو 2025".

وأتم قائلاً: "نقدر علاقتنا القوية مع الأهلي ومجلس إدارته والمشجعين المخلصين للنادي ونتمنى للأهلي التوفيق في المستقبل".

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وكان مارسيل كولر قد تولى قيادة الأهلي في صيف 2022 خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وحقق كولر مع الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين بجانب الدوري المصري مرتين وكأس السوبر المصري 4 مرات وكأس مصر مرتين.

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