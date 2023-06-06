منحتني أكثر مما تخيلته.. تصريح مثير من غوارديولا عن دوري أبطال أوروبا

وفي حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قال غوارديولا: "لقد وصلت إلى نصف نهائي دوري الأبطال عشر مرات، ولعبت 3 نهائيات، وفزت مرتين كمدرب، والآن سأشارك في النهائي الرابع".

وأضاف: "هذه البطولة منحتني أكثر بكثير مما كنت أتخيله، فإذا انتهت حياتي الآن، سأكون قد فزت مرة كلاعب في فريقي برشلونة، بالإضافة إلى مرتين كمدرب في فريقي أيضًا".

وواصل: "كرة القدم تمنحك وتأخذ منك. الحياة غير عادلة للغاية، لكن ما يمكن أن يكون غير عادل بالنسبة لي يمكن أن يكون عادلاً لأتلتيكو مدريد أو ريال مدريد أو برشلونة.. هكذا هي الحياة".

واختتم: "علينا أن نقبل أنه إذا أردنا اتخاذ خطوة حاسمة كناد عظيم، علينا أن نفوز في أوروبا والتتويج بدوري الأبطال".