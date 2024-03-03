ردود فعل مدوية للاعبي ريال مدريد تجاه الحكم مانزانو (فيديو وصور)

وجه لاعبو ريال مدريد سهام غضبهم تجاه الحكم خيل مانزانو، الذي أدار مواجهة الفريق أمام فالنسيا، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، في الجولة الـ27 للدوري الإسباني.

المباراة شهدت تقدم فالنسيا بهدفي هوغو دورو، ورومان ياريمتشوك، قبل أن تعيد ثنائية فينيسيوس جونيور التعادل.

وسجل جود بيلينغهام هدف الفوز في اللعبة الأخيرة، ولكن خيل مانزانو ألغاه؛ لأنه أطلق صافرة نهاية المباراة والكرة في الهواء.

وهو ما جعل ريال مدريد يصدر بيانا ناريا ضد الحكم عقب المباراة، واصفا ما فعله بأنه "قرار تحكيمي غير مسبوق".