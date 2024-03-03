ردود فعل مدوية للاعبي ريال مدريد تجاه الحكم مانزانو (فيديو وصور)
وجه لاعبو ريال مدريد سهام غضبهم تجاه الحكم خيل مانزانو، الذي أدار مواجهة الفريق أمام فالنسيا، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، في الجولة الـ27 للدوري الإسباني.
المباراة شهدت تقدم فالنسيا بهدفي هوغو دورو، ورومان ياريمتشوك، قبل أن تعيد ثنائية فينيسيوس جونيور التعادل.
وسجل جود بيلينغهام هدف الفوز في اللعبة الأخيرة، ولكن خيل مانزانو ألغاه؛ لأنه أطلق صافرة نهاية المباراة والكرة في الهواء.
وهو ما جعل ريال مدريد يصدر بيانا ناريا ضد الحكم عقب المباراة، واصفا ما فعله بأنه "قرار تحكيمي غير مسبوق".
ولكن الأمر لم يقتصر على البيان؛ إذ أبدى العديد من لاعبي الريال انفعالهم الشديد على الحكم عقب إطلاق صافرة النهاية، وتوجه نحوه اللاعبون الذين حاولوا التحدث معه بعصبية، وكان أبرزهم الحارس لونين، وروديغر، ولوكا مودريتش.
ونشر لونين صورة عبر حسابه على "إنستغرام" يظهر فيها الحكم، ووضع بجانبها علامات التصفيق، كإشارة لاعتراضه على ما حدث.
كما علق تشواميني على ما حدث عقب المباراة، قائلا عبر حسابه على منصة "إكس": "يا لها من فضيحة".
كما وضع كامافينغا رموزا تعبيرية عقب حسابه تظهر صدمته مما حدث.
كما سار على نهجه إبراهيم دياز، الذي اكتفى بوضع رموز تعبيرية تشير إلى دهشته مما حدث.
كما قال فينيسيوس جونيور في تصريحاته عقب المباراة: "لم نتمكن من الانتصار؛ لأنهم لم يسمحوا لنا بذلك".
فيما قام جود بيلينغهام بإعادة تغريد كلمات لأحد المتابعين، حيث قال:" الحكم حرفيا انتظر إبراهيم دياز ليقوم بتمرير الكرة! هذه فضيحة".
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة، بفارق 7 نقاط عن جيرونا الثاني، و9 نقاط عن برشلونة الثالث، ولكل منهما مباراة في الجولة يلعبها الأحد.