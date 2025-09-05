مدرب نيوم تفوق عليه.. تحذير خطير بعد تجديد عقد يايسله مع الأهلي (فيديو)

وجه المحلل الرياضي عماد السالمي تحذيرًا خطيرًا بعد إعلان الأهلي السعودي تجديد عقد مدربه الألماني ماتياس يايسله حتى صيف 2027.

ويقود يايسله صاحب الـ 37 عامًا فريق الأهلي منذ صيف 2023 بعد تجربة سابقة له مع رد بول سالزبورغ النمساوي.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه تحت قيادة يايسله، كما فاز بلقب كأس السوبر السعودي على حساب النصر في شهر أغسطس الماضي.

وافتتح الأهلي مشواره بالدوري السعودي بالفوز على نيوم بهدف دون رد، ثم فاز على العربي بنتيجة 5-0 في كأس خادم الحرمين الشريفين.

تحذير خطير

وقال السالمي عبر قناة MBC ACTION: "لو كنت صاحب قرار لن أجدد عقد يايسله بدليل أن الفرنسي كريستوف غالتييه المدير الفني لفريق نيوم تفوق عليه داخل الملعب، كما أنه يملك سيرة ذاتية رائعة".

وأضاف: "يايسله تحدث عن تطور لاعبي الأهلي تحت قيادته، ولكن هناك أيضًا لاعبين مستواهم تراجع مثل الحارس إدواردو ميندي وعمر مجرشي وزياد الجهني".

وطالب السالمي أيضًا مدرب الأهلي بالحفاظ على التوازن بين الإنجليزي إيفان توني وفراس البريكان في قيادة هجوم الفريق ومنح الفرصة للبريكان بشكل أكبر.